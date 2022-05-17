منصة سلفة تمويل شخصي بدون تحويل راتب بالمملكة الشروط والمميزات

منصة سلفة تمويل شخصي بدون تحويل راتب، احد القروض الهامة جدا والتي يتم البحث عنها بشكل يومي من قبل أشخاص كثيره داخل المملكة العربية السعودية، ومن ضمن الجهات التي تقدم هذا النوع من القروض هي سلفه وهى من المنصات المهمة جدا داخل المملكة، تعتمد المنصة على تقنيات ماليه تسمى fintech وهذا من اجل رفع كفاءة المعاملات البنكية والتمويل حتى تصل إلى تجربه مميزه جدا إلى كافة عملائها، حيث تقدم عدد مهم من القروض التي عليها إقبال كبير منها سلفة تمويل شخصي بدون تحويل راتب وهذا هو موضوع مقالتنا اليوم، يبحث عدد كبير جدا من الأشخاص على طريقه للحصول على قرض شخصي بدون تحويل راتب ولكن الجهات المقدمة لهذا التمويل ليست كثيره، ولهذا جاءت المنصة بتقديم تمويل بدون تحويل راتب من سلفه والتي سوف نتعرف على جميع تفاصيل هذا التمويل بالسطور القادمة.

منصة سلفة تمويل شخصي بدون تحويل راتب

اهم ما يميز منصة سلفة تمويل شخصي بدون تحويل راتب هو موافقتها مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا تخالفها، وهذا يسبب نوع من الراحة ألي كل عملاءها، وأيضا سلفه تتوافق مع شروط الدعم النقدي السعودي وهذه أيضا ميزه هامه جدا، من خلال الموقع الإلكتروني للمنصة يمكن تقديم طلب الحصول على تمويل شخصي من سلفه بدون تحويل راتب، ومن مميزات المنصة أيضا هي سهولة الاجرائات الخاصة بتقديم طلب تمويل شخصي، وأيضا تم وضع عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في كل من يريد الحصول على هذا التمويل.

مميزات التمويل الشخصي من منصة سلفه

يمكن طلب تمويل من خلال موقع سلفه الإلكتروني.

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

سهولة في الاجرائات الخاصة بالتمويل.

فترات سداد ميسرة ومجدولة.

هامش ربح تنافسي.

الموافقة على طلب التمويل والإيداع السريع.

شروط تمويل شخصي من منصة سلفه