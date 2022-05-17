نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلغاء رسوم المرافقين 2022 بالسعودية توضحها الجوازات السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إلغاء رسوم المرافقين بالسعودية توضحها المديرية العامة للجوازات وذلك بعد تداول أخبار عدم دفع رُسوم الاشتراكات للمُرافقين علي منصات التواصل الاجتماعي، الحقيقة الكاملة بكافة التفاصيل نوضحها عبر السطور التالية، حيث أكدت الجوازات السعودية انه لن يتم حتي الآن إصدار بيان رسمي من الحكومة السعودية؛ يفيد عن إلغاءَ رسوم المُرافقين 2022 ولكن سبق وتم أعفاء بعض الفئات من رٌسوم المُرافقين وسوف نوضحها عبر موقع ثقفني فتابعونا.

إلغاء رسوم المرافقين 2022 بالسعودية

أعلنت الحكومة السعودية في وقت سابق عن مجموعة من الأفراد تم إغفاءهم من دفع رسوم المرافقين، ولكن انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي إلغاء رسوم المرافقين، وخرجت الجوازات السعودية بتغريدة علي تويتر تنفي ذلك الخبر، وأكدت انه لن يتم إصدار قرار إلغاء رسوم المرافقين، ولكن تم إعفاء بعض الفئات المستثناة من دفع مبالغ الإقامة، وان رسوم الإقامة كما هي لن تتغير بعض ولكن يمكن أن تزيد أو تنقص في لبعض الحالات.

الفئات المعفاة من رسوم المرافقين 2022

حددت الجوازات السعودية فئات معينة من المرافقين الذين يستثنون من دفع رسوم إقامتهم في البلاد ، لأن السبب أساسي ومهم ويلبي احتياجات بعض المواطنين السعوديين، واليوم نوضح الفئات المعفاة من رسوم المرافقة بحسب قرار الإدارة العامة للجوازات، وهم علي النحو التالي:

غير السعوديات المقيمون مع أزواجهن السعودي من ذوى الهمم.

سكان دول مجلس التعاون العربي.

عامل أجنبي وافد إلي المملكة.

الطلاب القادمون للدراسة في المملكة بمنحة دراسية.

أبناء سعودية متزوجة من غير سعودي.

أرامل السعوديات وأطفالهن.

مواليد السعودية بقرار رسمي.

الشركات الصغرى والتي لا يتعدى عددها عن خمسة أشخاص.

النساء العاملون بالمنازل.

الإناث الغير متزوجات والذكور الذين لن يبلغوا سن 18 عام.

حقيقة إلغاء رسوم المرافقين 2022

من الأخبار الهامة التي وضحتها الجوازات السعودية هي توضيح حقيقة إلغاء رسوم المرافقين بالسعودية، وذلك بعد انتشار بعض الأخبار مؤخرًا عن إلغاء رسوم مرافقين غير السعوديين الموجودين على أراضي المملكة، وأوضحت الجهات المعنية أن هذه الإشاعات غير صحيحة وأن مبلغ 500 ريال لا يزال قيد التحصيل، وقد يزيد أو ينقص لفئات اخري.

خطوات الاستعلام عن رسوم المرافقين 2022

يمكن التحقق من الرسوم المصاحبة المدفوعة برقم الإقامة في سلسلة من الخطوات، حيث تم إطلاق خدمة تسمى منصة مقيم، والتي يمكن تسجيلها كحساب شخصي ويمكن التحقق منها بسهولة عن طريق التالي:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة مقيم.

افتح الصفحة الرئيسية للدخول للمنصة.

انقر فوق “تحديث الإقامة” من الخيارات المتاحة أمامك.

سيُطلب منك تقديم مجموعة من البيانات التي يجب عليك إدخالها بشكل صحيح “تحديد عدد المتابعين، تحديد مدة التجديد بالسنوات، كتابة تاريخ انتهاء الصلاحية”.

ثم اضغط على “احسب”.

الآن اطلب من موقع الويب عرض رسوم المرافقة الواجب دفعها.

وبذلك عرضنا سلسلة متنوعة عن حقيقة إلغاءَ رُسوم المُرافقين 2022 بالسعودية بعد تداول بعض الأخبار عن إلغاءها.