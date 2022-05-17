نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة إسقاط المركبات عبر منصة أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات ، القائم بالأشراف علي الأمن العام ، السيد الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني ، عن تدشين خدمة إسقاط المركبات عبر منصة أبشر الرقمية ، وتيح الخدمة الجديدة إمكانية تسجيل المنشآت العاملة في مجال بيع المركبات المغلي تسجيلها ” التشليح “ ، وكذلك مكابس الحديد القيام بتسجيل منشآتهم علي منصة أبشر أعمال ، وبذلك تصبح تلك المنشآت مراكز معتمدة لرفع طلبات الإسقاط للمركبات المهملة والتالفة ، وقد أعلنت الوزارة عن فترة تصحيحية لتقنين الأوضاع لتلك الجهات ، وتتيح الخدمة للمواطنين والمقيمين إمكانية التعرف علي المراكز المسجلة العاملة في مجال التشليح عبر منصة أبشر بسهولة ، ونتعرف علي مميزات الخدمة الجديدة ، ونستعرض خطوات اسقاط المركبة ، وطريقة البحث عن مركز تشليح مسجل بالقرب منك ، وشروط اسقاط المركبات ، والخدمة يقوم بها صاحب منشآه التشليح وليس مالك المركبة. خدمة إسقاط المركبات عبر منصة أبشر تتميز الخدمة الجديدة المقدمة من منصة أبشر لإسقاط المركبات المتهالكة بالآتي : سهولة وتبسيط إجراءات إسقاط المركبة.

تتم عملية الاسقاط بشكل مباشر دون الحاجة لمراجعة فروع المرور لكل عملية إسقاط.

يكتفي بالمراجعة خلال 5 أيام عمل لتسليم اللوحات إلى المرور.

الخدمة إلكترونية ويقوم بها صاحب المنشاة العاملة بمجال التشليح عبر أبشر أعمال.

تتم علية الاسقاط بتسجيل صاحب المنشآة للطلب مع رقم التأكيد المستقبل علي هاتف صاحب السيارة ، وبعدها يتسلم صاحب المنشأة السيارة واللوحات.

يتم تسجل منشآت التشليح ومكابس الحديد كمراكز معتمدة عبر أبشر.

يجري التسجيل للمنشآت من خلال الرسائل في أبشر افراد ويتم مراجعة الطلب وإتاحة الخدمة في أبشر أعمال لصاحب المنشأة. وتنتهي المهلة التصحيحية لأوضاع تلك المنشآت في 1 مارس 2023م ، ويمكن معرفة كافة قوانين المخالفات المرورية وإصدار رخص القيادة عبر موقعنا. خطوات إسقاط المركبة المتهالكة يجب استيفاء الشروط التالية لإتمام عملية اسقاط المركبات : يتوجه صاحب المركبة لأحد المراكز المعتمدة لإسقاط المركبات. يتم تسليم المركبة المهملة أو التالفة إلي منشأة بيع المركبات الملغى تسجيلها ” التشليح ” ومكابس الحديد المعتمدة. يقوم صاحب المنشأة بتسجيل طلب اسقاط عبر حسابه في ابشر أعمال. يصل صاحب السيارة رمز للتحقق علي هاتفه المسجل بنظام أبشر. يسلم صاحب المركبة الرمز لمنشأة بيع المركبات الملغى تسجيلها ” التشليح “. يستلم المركز السيارة واللوحات ويتم عمل المبايعة. يباشر عملية التدوير من قبل المركز مع التزام المركز بتسليم اللوحات لإدارة المرور. لا يتم الاسقاط من خلال مكاتب المرور بل عن طريق المنشآت المعلنة ، ويتم اسقاط العربة فورًا بعد إعطاء رمز التحقق إلى منشآت بيع المركبات الملغى تسجيلها يمكن الاطلاع علي مراكز خدمات التشليح والمكابس المسجلة عن طريق موقع منصة أبشر. شروط وضوابط اسقاط مركبة تخضع عملية اسقاط المركبات لمجموعة من الشروط الأساسية مثل : سداد كافة المستحقات المالية المقررة علي المركبة وغرامات التأخير إن وجدت. سريان رخصة سير المركبة ، مالم يكن هناك استثناء نظامي صادر بهذا الشأن. أن يكون مالك السيارة على قيد الحياة. عدم وجود أي طلب اسقاط قيد الاجراء بالفعل. علي مالك منشأة بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد تسليم لوحات المركبة المسقطة للمرور خلال 5 أيام عمل من تاريخ إتمام عملية المبايعة. لا يمكن إلغاء الإسقاط للمركبة بعد إعطاء رمز التحقق بنجاح إلى منشآت بيع المركبات الملغى تسجيلها. ولمن يسأل هل يمكن إسقاط مركبة دون لوحات ولم يتم الإبلاغ عن فقدان اللوحة؟ الإجابة هي : لا يمكن ذلك ويتوجب الإبلاغ عن فقدان اللوحة أولا ثم التوجه إلى منشآت بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد لإسقاط المركبة

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