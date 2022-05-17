يفوق سرعة الصوت 5 مرات.. واشنطن تعلن اختبار صاروخ جديد

جدة - نرمين السيد - وقالت القوات الجوية فى بيان، إن القاذفة الاستراتيجية التابعة لسلاح الجو أطلقت صاروخا أسرع من الصوت من نوع "AGM-183A" تم تطويره فى إطار برنامج "ARRW" قبالة سواحل جنوب كاليفورنيا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأضافت أن التجربة أجريت بنجاح، وأن الولايات المتحدة "تبذل كل ما فى وسعها لتوفير هذا السلاح الفريد من نوعه للجيش الأمريكى فى أسرع وقت ممكن".

وكان المتحدث باسم هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، رون بوكسال، قد أعلن فى وقت سابق، إن الولايات المتحدة تتوقع نشر ثلاث بطاريات صواريخ بعيدة المدى فرط صوتية، وأربع بطاريات متوسطة المدى، خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرا إلى أن خطط الإدارة الأمريكية "تشمل نشر أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت على منصات أرضية وجوية وبحرية".