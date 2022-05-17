جدة - نرمين السيد - وقالت القوات الجوية فى بيان، إن القاذفة الاستراتيجية التابعة لسلاح الجو أطلقت صاروخا أسرع من الصوت من نوع "AGM-183A" تم تطويره فى إطار برنامج "ARRW" قبالة سواحل جنوب كاليفورنيا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
وأضافت أن التجربة أجريت بنجاح، وأن الولايات المتحدة "تبذل كل ما فى وسعها لتوفير هذا السلاح الفريد من نوعه للجيش الأمريكى فى أسرع وقت ممكن".
وكان المتحدث باسم هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، رون بوكسال، قد أعلن فى وقت سابق، إن الولايات المتحدة تتوقع نشر ثلاث بطاريات صواريخ بعيدة المدى فرط صوتية، وأربع بطاريات متوسطة المدى، خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرا إلى أن خطط الإدارة الأمريكية "تشمل نشر أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت على منصات أرضية وجوية وبحرية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يفوق سرعة الصوت 5 مرات.. واشنطن تعلن اختبار صاروخ جديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.