أمريكا تناشد الهند للتراجع عن حظر تصدير القمح

جدة - نرمين السيد - أعربت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-جرينفيلد، أمس الإثنين، عن أملها فى تراجع الهند عن قرار حظر تصدير القمح، وذلك عشية اجتماعات وزارية ستعقد فى مقر المنظمة الدولية فى نيويورك لبحث الأمن الغذائى.





وفى مؤتمر صحفى عبر الفيديو، قالت توماس-جرينفيلد: "نشجع الدول على تجنب تقييد الصادرات، لأننا نعتقد أن أى قيود على الصادرات ستؤدى إلى تفاقم نقص الغذاء"، لافتة إلى أن "الهند ستكون من بين الدول التى ستشارك فى اجتماعنا فى مجلس الأمن الدولى، ونأمل أن تتمكن، وهى تستمع إلى مباعث قلق دول أخرى، من إعادة النظر" فى قرار حظر تصدير القمح.

ويعقد مجلس الأمن الدولى هذه الجلسة برئاسة وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، وبحضور عدد من الوزراء، بينهم وزير الدولة الهندى للشؤون الخارجية فيلامفيلى موراليداران، حيث تشغل الهند حاليًا مقعدًا غير دائم فى مجلس الأمن الدولى.

كما سيرأس بلينكن أثناء وجوده فى نيويورك الأربعاء اجتماعا وزاريا آخر حول الأمن الغذائى فى العالم. وقالت توماس-جرينفيلد، إن الاجتماع يسعى لتحديد "أى الدول يمكنها أن تساعد فى سد العجز" فى سوق القمح العالمى بعد غزو روسيا لأوكرانيا، المصدرين الرئيسيين للقمح فى العالم، مؤكدة أنه يمكن أن تكون واحدة من هذه الدول، وأن المناقشات جارية بالفعل مع المزارعين الأمريكيين حول هذا الموضوع.

وتعد الهند ثانى دولة منتجة للقمح فى العالم، إلا أنها قررت، السبت الماضى، حظر تصديره هذه إلا بإذن خاص من الحكومة لضمان "الأمن الغذائى" لسكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، خصوصا بعد تراجع إنتاجها بسبب موجات الحرارة.