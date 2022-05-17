وفى مؤتمر صحفى عبر الفيديو، قالت توماس-جرينفيلد: "نشجع الدول على تجنب تقييد الصادرات، لأننا نعتقد أن أى قيود على الصادرات ستؤدى إلى تفاقم نقص الغذاء"، لافتة إلى أن "الهند ستكون من بين الدول التى ستشارك فى اجتماعنا فى مجلس الأمن الدولى، ونأمل أن تتمكن، وهى تستمع إلى مباعث قلق دول أخرى، من إعادة النظر" فى قرار حظر تصدير القمح.
ويعقد مجلس الأمن الدولى هذه الجلسة برئاسة وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، وبحضور عدد من الوزراء، بينهم وزير الدولة الهندى للشؤون الخارجية فيلامفيلى موراليداران، حيث تشغل الهند حاليًا مقعدًا غير دائم فى مجلس الأمن الدولى.
كما سيرأس بلينكن أثناء وجوده فى نيويورك الأربعاء اجتماعا وزاريا آخر حول الأمن الغذائى فى العالم. وقالت توماس-جرينفيلد، إن الاجتماع يسعى لتحديد "أى الدول يمكنها أن تساعد فى سد العجز" فى سوق القمح العالمى بعد غزو روسيا لأوكرانيا، المصدرين الرئيسيين للقمح فى العالم، مؤكدة أنه يمكن أن تكون واحدة من هذه الدول، وأن المناقشات جارية بالفعل مع المزارعين الأمريكيين حول هذا الموضوع.
وتعد الهند ثانى دولة منتجة للقمح فى العالم، إلا أنها قررت، السبت الماضى، حظر تصديره هذه إلا بإذن خاص من الحكومة لضمان "الأمن الغذائى" لسكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، خصوصا بعد تراجع إنتاجها بسبب موجات الحرارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تناشد الهند للتراجع عن حظر تصدير القمح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.