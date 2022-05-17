عاجل- دوى انفجارات فى لفيف الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان - حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء - إن الانفجارات وقعت بعد منتصف الليلة الماضية بالتوقيت المحلى لأوكرانيا، مشيرين إلى أن المدينة شهدت ما لايقل عن 8 انفجارات.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط ضحايا جراء هذه الانفجارات.
يشار إلى أن مدينة لفيف الواقعة بالقرب من الحدود البولندية تخضع لحظر تجوال من الساعة 11 مساء حتى الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلى لأوكرانيا.
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