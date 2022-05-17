عاصفة ترابية هائلة تجتاح مناطق فى سوريا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن العاصفة الترابية التى تصاحبها رياح شديدة، جرى تصنيفها كأعنف عاصفة غبارية تشهدها المنطقة، فيما أوضحت الأرصاد الجوية السورية إلى أنها تسببت فى أضرار مادية وبشرية فادحة.

وقالت "البيان" نقلا عن مصادر طبية في مناطق شمال شرق سوريا إن عاصفة ترابية اجتاحت محافظات دير الزور والرقة والحسكة ليل الأحدلأ لقى على إثرها عشرة أشخاص أغلبهم في دير الزور، مصرعهم، مشيرة إلى أن ثلاثة أطفال من بين الضحايا.

وأضافت المصادر مئات الأشخاص أصيبوا بحالات اختناق وجروح، جراء عاصفة الغبار التي ضربت مناطق شمال شرق سوريا.

وأكدت أن ما يزيد على 500 إصابة، استقبلتها المستشفيات والمراكز الطبية في عموم مناطق شرق البلاد، وأن العاصفة التى استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، تسببت فى انقطاع الطرق، مما صعب على المصابين بأزمات صحية وتنفسية، الوصول إلى المستشفيات.