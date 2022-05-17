تقدم لـ"القوات" وتراجع لـ"الوطني الحر" بانتخابات برلمان لبنان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 17 مايو 2022 08:59 صباحاً - دوت الخليج :- أعلن حزب القوات اللبنانية، عن فوزه بما لا يقل عن 20 مقعدا بالانتخابات البرلمانية، في حين خسر السياسي المقرب من حزب الله، مقعدا يشغله منذ 30 عاما، وفق ما أظهرته النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في لبنان.

وقالت رئيس المكتب الصحفي لحزب القوات اللبنانية، أنطوانيت جعجع، لوكالة "رويترز"؛ إن الحزب حصل على ما لا يقل عن 20 مقعدا في الانتخابات البرلمانية اللبنانية.

وأضافت: "هذا العدد يمكن أن يرتفع أكثر، وأنه مع وجود حلفاء من الطوائف والأحزاب الدينية الأخرى، يمكن للجبهة اللبنانية أن تشكل أكبر كتلة برلمانية في المجلس المؤلف من 128 مقعدا.

في المقابل، قال مسؤول في "حزب الله" اللبناني؛ إن السياسي طلال أرسلان، خسر مقعده البرلماني الذي يشغله منذ 30 عاما، أمام مرشح معارض في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد.

وخسر أرسلان مقعده للوافد الجديد مارك ضو، وهو صاحب شركة إعلانات وأستاذ للدراسات الإعلامية.

من جانبه، قال رئيس الجهاز الانتخابي لحزب التيار الوطني الحر لـ"رويترز"؛ إن الحزب المسيحي المتحالف مع حزب الله، حصل على ما يصل إلى 16 مقعدا في الانتخابات البرلمانية يوم الأحد، ليخسر بذلك عدة مقاعد عن الانتخابات السابقة.

وقال سيد يونس للوكالة؛ إن الحزب حصل على 18 مقعدا خلال انتخابات 2018، وسيسعى لتشكيل كتلة من نحو 20 نائبا مع حلفائه، بمجرد الانتهاء من نتائج الانتخابات.

وشكل التيار الوطني الحر، الذي أسسه الرئيس ميشال عون، أكبر كتلة منفردة بعد انتخابات 2018، ولكن كان من المتوقع على نطاق واسع أن يخسر مقاعد بعد تعرضه لانتقادات شديدة عقب الانهيار المالي للبلاد في 2019.