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عمر شويل - جدة تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 وإضافة مواليد جدد فى بطاقة التموين وذلك بعد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية علي إمكانية تسجيل المواليد الجدد عبر موقع دعم مصر، لذا يتساءل الكثيرون علي آلية التسجيل في موقع دعم لإضافة أبنائهم للحصول علي الدعم الشهري المقدم من الحكومة المصرية لكافة المواطنين، والتي يحتوي على العديد من المواد الغذائية التي يحتجاها كل بيت أو كل أسرة مصرية مثل (الزيت، السكر، الأرز) والعديد من المواد التموينية الأخري.

تحديث بيانات بطاقة التموين 2022

ناشدت وزارة التموين المصرية المواطنين المستفيدين من الدعم بضرورة تحديث بيانات بطاقة التموين وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع دعم مصر. اختيار “الخدمات التموينية المتاحة”. الدخول على خانة رقم الهاتف. تسجيل رقم الجوال. استلام الكود المرسل على هاتفك. سجل بيانات البطاقة التموينية. الضغط على ارسال البطاقة التموينية.

طريقة إضافة مواليد جدد في بطاقة التموين 2022

يتمكن المواطنين المصريين الراغبين في الحصول علي الخدمات التمويلية الدخول على موقع مصر الرقمية التي تمكنك من إضافة مواليد إلكترونيا أو إصدار بطاقة تموين جديدة، كما يمكنك أيضاً تفعيل بطاقات التموين من خلال موقع مصر الرقمية وكذلك إصدار بطاقات بدل تآلف، والعديد من الخدمات الإلكترونية الأخري التي يقدمها الموقع التابع إلي وزارة التموين مثل نقل مواطن من محافظة إلي أخري أو الفصل الاجتماعي من البطاقة التموينية.

خطوات إضافة مواليد جدد في بطاقة التموين 2022

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن آلية التسجيل لإضافة مواليد جدد تتم عبر موقع دعم مصر الإلكتروني من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع دعم مصر .

. تسجيل بيانات بطاقة رب الأسرة.

تسجيل الرقم القومي.

إضافة المحافظة.

تسجيل اسم مكتب التموين التابع للمحافظة التي يسكن بها المتقدم.

تسجيل بيانات الأفراد التي ترغب في إضافتها للبطاقة التموينية.

طريقة استخراج بطاقة تموين جديدة عبر موقع دعم مصر

يتمكن المواطنين المصريين الذين ينطبق عليهم شروط الدعم التقديم عبر موقع دعم مصر لاستخراج بطاقة تموينية جديدة من خلال الدخول إلي موقع دعم مصر وإتباع التعليمات كما يتيح موقع دعم مصر إمكانية الاستعلام عن مكاتب التموين من خلال تسجيل رقم البطاقة التموينية وكلمة المرور ثم النقر علي استعلام.

كيفية تغيير رقم الموبايل في بطاقة التموين 2022

يستطيع كافة المواطنين المصريين الراغبين في إضافة رقم الموبايل الجديد الدخول على موقع دعم مصر، ثم تسجيل رقم رقم البطاقة التموينية ثم المحافظة والضغط دخول ثم اتبع التعليمات المطلوبة.

خدمات بطاقات التموين على موقع دعم مصر

تعد أبرز الخدمات هي المتاحة على موقع دعم مصر موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية كالتالي:

استخراج بطاقات تموين جديدة.

إضافة مواليد جدد ممن ينطبق عليهم ضوابط الدعم الجديدة.

الاستعلام عن الرصيد الدعم من خلال موقع دعم مصر.

تفعيل خدمة إضافة الزوجة الغير مقيدة في أي بطاقة أخري وينطبق عليها شروط الدعم.

المستندات المطلوبة لتسجيل المواليد

يجب على الراغبين في تسجيل أبنائهم في بطاقات التموين أن تتوافر صورة من شهادة الميلاد بالإضافة إلي عدد صورتين شخصيتين وقسيمة الزواج بالإضافة إلي صورة من بطاقة الرقم القومي للأب، ولا يشترط توافر ابنك معك في مركز إضافة التموين القريب منك، وننوه أن التسجيل مازل معلق حتي الآن في إضافة مواليد جدد في بطاقة التموين 2021 موقع دعم مصر.

طريقة تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري

أوضح وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر موقع دعم مصر عن الآلية الجديدة المطلوبة للحصول على الرقم السري وتفعيل بطاقة التموين، وذلك من خلال تسجيل بعض البيانات من خلال الإجابة على بعض التساؤلات المطروحة، لذا يجب عليك الدخول على رابط موقع دعم مصر واختيار (تفعيل البطاقة) ثم إضافة رقم البطاقة التموينية، ثم الضغط على التالي ومنها تسجيل البيانات المطلوبة كي تتمكن من الحصول على الرقم السري وتفعيل البطاقة.

شروط تسجيل المواليد الجدد

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية بعض المعايير الجديدة في إضافة المواليد الجدد والتي من أبرزها التالي:

يجب أن لا يتجاوز عدد المسجلين ببطاقة التموين لرب الأسرة عن 4 بما فيهم الأب والأم.

يتم قبول إضافة مواليد في حالة بلوغ عمر الطفل عامين فأكثر.

في حالة بلوغ عمر الطفل عامين فأكثر. يتم قبول استخراج بطاقة تموين جديدة في حالة عدم تجاوز دخل المتقدم عن 2400 جنية أو إذا كان من أصحاب المعاشات فلا يجب أن يزيد عن 1500 جنية.

تحديث بيانات بطاقة التموين 2022

تتمكن من تحديث بطاقة التموين الجديدة من خلال القيام ببعض الإجراءات الهامة ومنها الدخول على موقع دعم مصر، ومن ثم الدخول علي (خدمات الطعام للمواطنين) ومنها عليكم بالضغط على تسجيل رقم التليفون المحمول، بعدها يتم المراجعة والتعديل من خلال إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم بطاقة الشراء والبطاقة الشخصية وتحديد المحافظة ثم الضغط على تسجيل.

رقم التواصل مع التموين

يمكنكم التواصل مع وزارة التموين من خلال الاتصال برقم الخط الساخن 19959 طوال اليوم للرد علي الشكاوى والاستفسارات من خلال فريق دعم فني يعمل علي مدار الساعة لخدمة جميع المواطنين والمواطنات في كل مدن وقوي محافظات مصر كما حددت وزارة التموين رقم اخر لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عبر رقم 16528.

موعد إضافة الأفراد على بطاقة التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن موعد بدء إضافة الزوجة والافراد إلي بطاقة التموين، من خلال موقع مكاتب التموين أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة مصر الرقمية، وذلك بداية من اول أسبوع في شهر يوليو 2021، كما أعلنت الوزارة عن زيادة الحد الأدنى للدخل الشهري إلي 2400 بدلا من 1500 جنية مصري.

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