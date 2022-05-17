نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل تم إعفاء مواليد السعودية من رسوم المرافقين ؟ الجوازات السعودية تجيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل تم إعفاء مواليد السعودية من رسوم المرافقين ، وضحت الجوازات السعودية عبر صفحتها الرسمية تصريح رسمي لما تم تداوله عن إغفاء المولودين في المملكة العربية السعودية من رسوم المرافقة،وذلك بعد تداول العديد من الأشخاص خبر إلغاء رسوم المرافقين، ما زلنا نتابع كافة الأخبار المتعلقة إعفاء مواليد السعودية من رسوم المرافقين عبر موقع ثقفني الإخباري، فتابعونا.

إعفاء مواليد السعودية من رسوم المرافقين

الجوازات السعودية أجابت على استفسار احدي المتابعين للصفحة الرسمية بتويتر، ووضحت بالفعل انه توجد فئة محدودة معفاة من الرسوم، حيث يجب علي المقيم بالمملكة العربية السعودية دفع مبلغ مالي نظير إقامته بالمملكة، وذلك نظراً لما تقدمه المملكة من خدمات متنوعة للمقيم وأفراد أسرته، ووضحت الجوازات أن قرار إغفاء مواليد السعودية من رسوم المرافقين ينطبق علي فئة محددة؛ تم استثنائهم من دفع الرسوم وهم أبناء وبنات السعودية المتزوجين من غير سعودي معفون من رسوم المرافقة في حال عدم تحويل كفالة العمل، ويقدر المبلغ المراد دفعه لاستقدام احد أفراد الأسرة 400 ريال سعودي ويشمل ذلك المبلغ الفرد الواحد، ولكن كشفت الجوازات أن المبلغ المدفوع علي هيئة رسوم غير مسترد؛ سواء مع انتهاء فترة الاستقدام أو عودة الشخص المستقدم للمملكة إلي وطنه.

الفئات المعفاة من رسوم الإقامة

لا شك أن المملكة العربية السعودية تسعي جاهدة لتخفيف العبء عن الأشخاص المقيمين بالأراضي السعودية، وقد صرحت في وقت سابق عن إعفاء بعض الفئات الخاصة من رسوم الإقامة، وذكرت تلك الفئات التي تمثلت في التالي:

يُعفى الأطفال حديثو الولادة من أي رسوم، وفي حالة ولادة المولود الجديد بالمملكة سيتم منحهم الجنسية السعودية مباشرة.

يُعفى أيضًا الوافد الذي يريد مغادرة المملكة العربية السعودية ومغادرتها نهائيًا.

المرافقون والأشخاص القادمون من قبل دول مجلس الخليج التعاوني.

زوجات السعوديات الأجنبيات.

موظفو السفارات وحاملو جوازات السفر الدبلوماسية.

الطلاب الوافدين الحاصلين على منح دراسية في المملكة.

المتقاعدين العاملين في الوزارات.

كم رسوم تجديد الإقامة بالسعودية

بين الحين والأخر تختلف رسوم تجديد الإقامة بالسعودية ويتم الإعلان عن الرسوم الجديدة في بيان رسمي من الحكومة السعودية، وقد جاءت الرسوم عن النحو التالي:

رسوم تجديد الإقامة للموظف 650 ريال سعودي.

رسوم تجديد إقامة سائق خاص لمدة سنة تقدر بـ 600 ريال سعودي.

رسوم تجديد الإقامة للمرافقين تحت سن 20 لمدة عام 500 ريال سعودي.

رسوم تجديد الإقامة لعامل الخدمة المنزلية لمدة عام 600 ريال سعودي.

تقدر رسوم تجديد الإقامة لعامل الخدمة المنزلية بـ 600 ريال سعودي.

تقدر تكلفة تجديد إقامة العامل في شركة أو مؤسسة لمدة سنة بـ 600 ريال سعودي.

أما رسوم تجديد الإقامة لزوجة المواطن لمدة سنة 500 ريال.

شروط تجديد الإقامة بالسعودية

يجب استيفاء شروط معينة قبل تجديد إقامة جميع الوافدين في السعودية ومن ابرز الشروط التالي:

يجب أن يكون لدى المقيم جواز سفر لم تنته صلاحيته ولا يزال ساريًا. كما يشترط ألا يكون للوافد طفل يبلغ من العمر 21 عامًا. يجب دفع جميع رسوم التجديد. بالإضافة إلى ذلك ، يجب دفع جميع المخالفات المرورية لذلك المقيم. من الضروري أيضًا أن يكون الوافد مقيمًا بالفعل في المملكة العربية السعودية. إذا كان أحد أفراد الأسرة بصحبة ، يجب أن يكون لديهم تأمين طبي. من الضروري أيضًا ألا يقوم الوافد بتسجيل الغياب الصحيح عن العمل.

وضحت الجوازات السعودية أن خبر إلغاء رسوم المرافقين ليس صيح، ونوهت من عدم الانسياق خلف الأخبار الخادعة، وانه يتم نشر كل ما يتم الإعلان عنه عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها.