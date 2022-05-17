نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد الإجازة المطولة القادمة في الفصل الدراسي الثالث 1443 بالمملكة للطلاب والمعلمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الطلاب عن موعد الإجازة المطولة القادمة للفصل الدراسي الثالث، من أجل الحصول على بعض الراحة وتنقية الذهن للعودة للدراسة بهمة ونشاط مرة أخرى، فنظام الإجازات المطولة اعتمده نظام التعليم السعودي مؤخراً، وفقاً للنظام الجديد الذي أصبح فيه العام الدراسي يحتوي على ثلاث فصول دراسية، ويهم الطلاب التعرف على موعد الإجازات المطولة ويزيد البحث عنها بشكل مستمر، من أجل الموازنة بين أيام الراحة وأيام الدراسة.

موعد الإجازة المطولة القادمة في الفصل الدراسي الثالث 1443

بعد انتهاء الفصلين الدراسيين الأول والثاني، بدء الطلاب للمرة الأولى منذ اعتماد نظام الثلاث فصول في الفصل الدراسي الثالث، ويهمهم التعرف على موعد الإجازة المطولة الجديدة لشهر شوال الجاري، ونحدد موعدها بدقة وفقاً للنقاط التالية:-

تبدأ الإجازة المطولة الأولى للفصل الدراسي الثالث لجميع الطلاب في يوم الأربعاء 24 شوال.

توافق الإجازة بالتقويم الميلادي يوم 25 مايو، وهي تستمر لمدة ثلاث أيام حتى يوم السبت 26 شوال.

تبدأ الإجازة المطولة الثانية في الفصل الدراسي الثالث، في يوم 11 ذو القعدة، وهي الإجازة المطولة الأخيرة للعام الدراسي الحالي.

عقب انتهاء الإختبارات النهائية، يحصل الطلاب والمعلمين على الإجازة الصيفية.

الإجازات المطلولة للعام الدراسي 1443

قررت وزارة التعليم السعودية، للعام الأول تقسيم العام الدراسي الواحد إلى ثلاث فصول دراسية، ومع انتهاء الفصلين الأول والثاني من العام الدراسي الحالي، بدأ الفصل الدراسي الثالث، وقد احتوى كل فصل دراسي من الفصلين الأولين على إجازتين مطولتين، ليكون عدد أيام الإجازة في الفصل الدراسي الواحد 6 أيام، إلى جانب أيام العطل الأسبوعية الرسمية.

ويبلغ عدد الإجازات المطولة في العام الدراسي الحالي 1443، سبع إجازات مطولة موزعة على فصول الدراسة الثلاث، وفقاً لما يتضح في التقويم الدراسي الذي اعتمدته وزارة التعليم السعودية، والتي اعتمدت نظام الإجازات المطولة وفقاً لنظام التعليم المستحدث والذي أقر وجود ثلاث فصول دراسية في العام الدراسي الواحد والذي بدأ تطبيقة في العام الحالي.

ويشمل نظام التعليم الجديد والفصل الدراسي الثالث جميع المدارس والجامعات بالمملكة، ويهدف اعتماد نظام الإجازات المطولة إلى التيسير على الطلاب، والترويح عنهم بإعطائهم فترات إجازة طويلة يستعيدون فيها نشاطهم ويعودون لمقاعد الدراسة بهمة ونشاط.