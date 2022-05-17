وسائل إعلام ألمانية: أمريكا اللاتينية تدعم موقف روسيا تجاه أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للقناة التلفزيونية الألمانية "ZDF"، أعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو مؤخرا أن بلاده تدعم موقف روسيا بقوة، فيما شوهد الناس فى كوبا، خلال احتفالات عيد العمال، حاملين أعلام روسيا دعمًا العملية العسكرية الروسية.

ومن جانبها، أشارت كريستينا كيرشنر، نائبة الرئيس فى الأرجنتين إلى إلى الصراع القائم مع المملكة المتحدة حول جزر فوكلاند، وكذلك موقف المملكة من الدول التي لاتقف معها ضد روسيا.

وفى البرازيل، ألقى المرشح الرئاسي، لولا دا سيلفا، باللوم على الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى، محملًا إياه المسؤولية الكاملة عما يحدث فى بلاده.

وكانت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية أفادت بأن بلدانًا عدة في آسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا، ترفض بشدة تأييد العقوبات ضد روسيا، لافتة إلى أن معظم دول الشرق الأوسط تتجاهل الأزمة في أوكرانيا.