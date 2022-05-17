مسؤول برلمانى روسى يزور الجزائر اليوم

جدة - نرمين السيد - يزور الجزائر، اليوم الثلاثاء، رئيس لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان الروسى فيكتور بونداريف، بشكل رسمى، عقب توجيه الدعوة له من قبل مجلس الأمة الجزائرى "الغرفة الثانية بالبرلمان".





وأصدر مجلس الأمة الجزائرى، بيانًا أوضح فيه أن الزيارة ستستمر 3 أيام، موضحًا أنها بغرض تفعيل بروتوكول التعاون الثنائى على المستوى البرلمانى، مع المجلس الفيدرالى الروسى "البرلمان"، الذى جرى توقيعه فى عام 2014، وأنها تأتى فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر، وروسيا. وأضاف البيان، أنه من المقرر أن يستقبل المسؤول الروسى، رئيسى غرفتى البرلمان الجزائرى، كما سيعقد جلسات عمل مع رئيسى لجنتى الدفاع بغرفتى البرلمان.

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