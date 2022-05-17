العالم اليوم - انضمام فنلندا والسويد للناتو.. أردوغان: "لن تتنازل"

انتم الان تتابعون خبر انضمام فنلندا والسويد للناتو.. أردوغان: "لن تتنازل" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 مايو 2022 07:18 صباحاً - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الاثنين، أن بلاده "لن تتنازل" في موضوع انضمام فنلندا والسويد الى حلف شمال الأطلسي بعدما قدم البلدان ترشحهما رسميا.

وتساءل أردوغان: "كيف نثق بهم؟ السويد هي حاضنة التنظيمات الارهابية (...) لن نتنازل في شأن انضمام أولئك الذين يفرضون عقوبات على تركيا إلى حلف شمال الأطلسي"، مكررا أن البلدين المذكورين في شمال أوروبا يبديان تساهلا مع متمردي حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول أن تركيا تأخذ بشكل خاص على السويد وفنلندا عدم الموافقة على طلبات تسليم أشخاص تتهمهم بأنهم أعضاء "في منظمات ارهابية".

ونقلت الوكالة عن وزارة العدل القول إن أيا من طلبات التسليم الـ33، التي أرسلتها أنقرة لم يحصل على رد إيجابي من جانب ستوكهولم أو هلسنكي خلال السنوات الخمس الماضية.

وعن زيارة وفد دبلوماسي سويدي لتركيا قريبا "لمعرفة كيف يمكن حل المسألة" بحسب وزير الدفاع السويدي، حذر أردوغان قائلا: "سيأتون لإقناعنا؟ أجدى ألا يتكبدوا عناء ذلك!".

ومنذ الجمعة يهدد الرئيس التركي بعرقلة انضمام هاتين الدولتين الى حلف الأطلسي معتبرا أنهما تشكلان "مأوى لإرهابيي حزب العمال الكردستاني".

لكن أي توسيع للحلف يتطلب إجماع الدول الأعضاء.

من جانب آخر، تنتقد تركيا السويد لأنها علقت أي مبيعات أسلحة معها منذ 2019 ردا على العملية التركية في شمال سوريا.

وبدا وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أكثر تساهلا حيال فنلندا الأحد، لكنه انتقد السويد بسبب الادلاء بتصريحات "مستفزة" خلال محادثات في برلين مع نظرائه من حلف الأطلسي.

ويتوجه الثلاثاء إلى الولايات المتحدة لعقد اجتماع الأربعاء مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وبعد ترشح فنلندا، الأحد، أعلنت السويد، الاثنين، أنها ستقدم ترشحها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.