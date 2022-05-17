نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالاسم شرح لمعاني الألوان وزارة التعليم تعلن نتيجة 4 ابتدائي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح البحث عن موقع نتيجة الصف الرابع الابتدائي، من أهم المواقع التي يتم البحث عنها اليوم من قبل أولياء أمور التلاميذ، الذين أنهوا الامتحانات الفصلية يوم 2022/05/12 الماضي، والآن وزارة التربية والتعليم تعمل على مراجعة عمليات تصحيح أوراق الامتحانات، ووضع ألمسات الأخيرة قبل إعلان النتائج خلال الساعات القليلة القادمة، عبر موقع وزارة التربية والتعليم ومن خلال المدارس في كافة المحافظات.

النتائج هذا العام لن تكون نتائج تقليدية عن طريق درجات أمام كل مادة، ولكن سوف يتم التقييم عن طريق ألوان، كل لون يعبر عن مستوى مختلف عن الأخر ومن خلال هذه الألوان، يستطيع ولي الأمر معرفة مستوى تحصيل أبنه في الامتحان، وكل لون يدل على درجات معينة “من/ إلي” ونحن عبر ثقفني سنشرح لكم ماهية الألوان، التي اعتمدتها الوزارة في التقييم وألية الحصول على النتائج إلكترونياً.

طريقة الحصول على نتائج 4 أبتدائي إلكترونيا

أدخل على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي moe.gov.eg .

. أضغط على نتائج الطلاب.

حدد الصف الذي ترغب في الاستعلام عنه “رابعة ابتدائي”.

سجل البيانات المطلوبة عن الطالب الذي ترغب معرفة نتيجته.

أضغط استعلام لتظهر النتيجة عن طريق اللون الذي حصل عليه الطالب.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت أن موقع نتيجة الصف الرابع الابتدائي لهذا العام، سوف يتم تفعيله عقب الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات، وقالت أنه من المتوقع أن يكون في منصف الأسبوع الجاري، أي خلال الساعات القليلة القادمة بعد أن انتهت الوزارة بنسبة 99% من رصد الدرجات على مستوى الجمهورية.

درجات وألوان نتائج رابعة ابتدائي دور مايو