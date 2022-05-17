نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالاسم شرح لمعاني الألوان وزارة التعليم تعلن نتيجة 4 ابتدائي في المقال التالي
عمر شويل - جدة أصبح البحث عن موقع نتيجة الصف الرابع الابتدائي، من أهم المواقع التي يتم البحث عنها اليوم من قبل أولياء أمور التلاميذ، الذين أنهوا الامتحانات الفصلية يوم 2022/05/12 الماضي، والآن وزارة التربية والتعليم تعمل على مراجعة عمليات تصحيح أوراق الامتحانات، ووضع ألمسات الأخيرة قبل إعلان النتائج خلال الساعات القليلة القادمة، عبر موقع وزارة التربية والتعليم ومن خلال المدارس في كافة المحافظات.
النتائج هذا العام لن تكون نتائج تقليدية عن طريق درجات أمام كل مادة، ولكن سوف يتم التقييم عن طريق ألوان، كل لون يعبر عن مستوى مختلف عن الأخر ومن خلال هذه الألوان، يستطيع ولي الأمر معرفة مستوى تحصيل أبنه في الامتحان، وكل لون يدل على درجات معينة “من/ إلي” ونحن عبر ثقفني سنشرح لكم ماهية الألوان، التي اعتمدتها الوزارة في التقييم وألية الحصول على النتائج إلكترونياً.
طريقة الحصول على نتائج 4 أبتدائي إلكترونيا
- أدخل على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي moe.gov.eg.
- أضغط على نتائج الطلاب.
- حدد الصف الذي ترغب في الاستعلام عنه “رابعة ابتدائي”.
- سجل البيانات المطلوبة عن الطالب الذي ترغب معرفة نتيجته.
- أضغط استعلام لتظهر النتيجة عن طريق اللون الذي حصل عليه الطالب.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022
كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت أن موقع نتيجة الصف الرابع الابتدائي لهذا العام، سوف يتم تفعيله عقب الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات، وقالت أنه من المتوقع أن يكون في منصف الأسبوع الجاري، أي خلال الساعات القليلة القادمة بعد أن انتهت الوزارة بنسبة 99% من رصد الدرجات على مستوى الجمهورية.
درجات وألوان نتائج رابعة ابتدائي دور مايو
|اللون
|التقييم
|الأزرق
|وهو أعلى درجات التقييم وهو يدل على أن الطالب فاق التوقعات في التحصيل
|الأخضر
|اللون الأخضر يكون متوسط درجات الطالب فيه من 85/65 ومعناه أن الطالب امتلك المهارات المطلوبة
|الأصفر
|معنى اللون الأصفر أن الطالب متوسط المستوى ويحتاج بعض الدعم ودرجاته تنحصر بين 65/50.
|اللون الأحمر
|وهو أقل الألوان من حيث التقييم ومعناه أن الطالب يحتاج للكثير من الدعم والمساعدة
وزارة التربية والتعليم المصرية
في ظل التطوير الذي تنشده الوزارة وتغير مفهوم التعليم في مصر، من تعليم يعتمد على التلقين والحفظ إلي تعليم يعتمد على التحصيل والفهم، تبذل الوزارة مجهود كبير في تطوير المناهج خاصة من الصفوف الأولى، لتشكيل جيل جديد من الطلبة يستطيع أن يكون نواة لجيل يبتكر وينهض بالأمة المصرية، وهو الهدف الأساسي من تطوير التعليم.
موعد تفعيل موقع نتيجة الصف الرابع الابتدائي
كانت وزارة التربية قد أعلنت أنه بمجرد من الامتحانات، سوف تبدأ لجان التصحيح فوراً مباشرة أعمال التصحيح، وهو ما حصل بالفعل وتم الانتهاء الآن من عمليات التصحيح بالكامل، ومن المتوقع أنه سوف ترفع النتيجة خلال اليوم.
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