نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإستعلام عن الدعم التكميلي تكافل الأردن برقم الهوية رابط صندوق المعونة الوطنية الدعم النقدي الموحد لجميع الأسر في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل بالدعم التكميلي تكافل الأردن، بعد الإعلان عن فتح باب التسجيل لكافة الفئات دعم الخبز ودعم عمال المياومة، بات الكثيرون يبحثون عن رابط التسجيل في الدعم التكميلي وخطوات الإستعلام عن برنامج تكافل 1 بالأردن 2022، من خلال رابط صندوق المعونة الوطنية، وشروط التسجيل في الدعم واستكمال الطلب، يهم المواطن الأردني الحصول على برنامج الدعم التكميلي بالطريقة الإلكترونية، حيث يستهدف البرنامج الأسر ذات الدخل المحدود، ويستفيد من البرنامج ما يزيد عن 120 ألف أسرة.

تقوم الحكومة الأردنية بتوفير كافة سبل الإستفادة من برامج الدعم التكميلي للمواطنين، وقد قامت بتفعيل رابط صندوق المعونة الوطنية لإستكمال طلبات الحصول على الدعم التكميلي بالأردن، لمساعدة الأسر ذات الدخل المحدود على مواكبة أعباء الحياة، ويقوم برنامج الدعم التكميلي على تقديم العديد من الخدمات للمواطنين، ومنها صرف مبالغ شهرية للمستفيدين من برنامج الدعم، ويهم الموطنون التعرف على طريقة التسجيل في برنامج الدعم ورابط وشروط التسجيل.

رابط الدعم التكميلي تكافل 1 بالأردن

الدخول عل موقع صندوق المعونة الوطنية.

اختيار أيقونة الدعم النقدي الموحد

ادخال الرقم التعريفي الخاص بالمستخدم ورقم الهوية.

ملئ البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

الضغط على الاستحقاق.

التسجيل في برنامج الدعم التكميلي

أعلن مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة، فتح باب التسجيل في صندوق المعونة الوطنية، للحصول على الدعم النقدي وذلك بداية من شهر مايو الجاري، ويستمر باب التسجيل مفتوحاً حتى نهاية العام الحالي، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية بترا، والتسجيل متاح لجميع الأسر التي لم تتمكن من التسجيل في برنامج الدعم النقدي الموحد خلال شهر كانون الأول من العام الماضي، وكذلك الأسر التي لم تتمكن من استكمال تقديم طلباتها الكتروياً، على أن يكون التقديم من خلال الرابط الإلكتروني لصندوق المعونة الوطنية.

في الوقت الذي لن يكون فيه التقديم متاحاً لكلا من، الأسر التي تقدمت بطلب الدعم النقدي الموحد خلال شهر كانون الأول من العام الماضي، والأسر المستفيدة من برنامج المعونات الشهرية المتكررة.

شروط الإستفادة من برنامج الدعم التكميلي

حدد صندوق المعونة الوطنية الشروط الواجب توافرها للتسجيل في الصندوق، للحصول على برنامج الدعم النقدي الموحد، حيث يقوم الصنوق بدراسة طلبات التسجيل الواردة إليه، ويتم دراسة الطلبات وفقاً لنتائج اختبار نظام الإستهداف الحكومي الموحد، والذي يختص بعدة عوامل للحصول على الدعم مرتبطة بمستوى معيشة الأسرة، ومدى حاجتها للحصول على الدعم والمساعدة، حيث يتم إعادة ترتيب الأسر لبيان الأسر الأشد فقراً للحصول على الدعم النقدي الشهري.

الأسر الأشد فقراً بالأردن.

الأسر الفقيرة والمحتاجة.

الأسر التي يقل دخلها عن معدل الأجور والرواتب المعتمدة على مستوى المملكة

الفقراء فقراً نسبياً الذين لديهم نسبة عالية من العجز المادي.

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق المعونة، قد أكد تغيير اسم برنامج الدعم التكميلي تكافل 1 إلى اسم برنامج “الدعم النقدي الموحد”، من أجل دمج المعونات التي يقدمها الصندوق في برنامج واحد.