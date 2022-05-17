سياسى إيطالى: حظر الغاز والنفط الروسى يضر أوروبا أكثر من موسكو

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قال سالفينى فى حديث صحفى عقب اجتماع مع رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى: "علينا أن نرى ما إذا كان حظر النفط والغاز يلحق ضررا أكبر على روسيا أم على إيطاليا وأوروبا".

وأضاف السياسى الإيطالى أنه استنادًا إلى البيانات، يضر حظر النفط والغاز الروسى بإيطاليا وأوروبا أكثر، مرجعًأ السبب إلى أن روسيا تبيع إمداداتها إلى الصين وآسيا، بينما ينبغى على أوروبا "إغلاق الشركات وإطفاء أجهزة التدفئة".

وأوضح أن هذا ليس رأيه الشخصى، وأن المسشتار الألمانى أولاف شولتس قال هذا من قبل وأنه ليس، لافتًا إلى أن إيطاليا ليس بوسعها فى الوقت الراهن الاستغناء عن الغاز الروسى.

وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، أعلن، أمس الاثنين، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن الحزمة السادسة من العقوبات المقرر فرضها على روسيا.