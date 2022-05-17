“هنا naf.gov.jo” لينك ورابط مباشر الاستعلام عن الدعم التكميلي تكافل الأردن 3 برقم الهوية 2022

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أشار صندوق المعونة الوطنية الأردنية اقتراب طرح النتائج الخاصة بالطلبات التي تقدم بها عدد كبير من المواطنين والأسر خلال الفترة الأخيرة للحصول على الدعم التكميلي في الاردن المقدم ضمن برنامج تكافل 3، وهو الدعم الذي جاء بالمسمى الجديد الدعم النقدي الموحد الاردني، والذي يتم تقديمه لفئة معينة من الأسر في جميع أنحاء الاردن بناء على بعض الضوابط والشروط التي يجب توفرها، وسوف نوضح من خلال هذه السطور رابط مباشر الاستعلام عن الدعم التكميلي تكافل الأردن 3 برقم الهوية والتعرف على موعد طرح الدعم.
موعد صرف الدعم التكميلي 2022
وبناء على ما أعلن عنه صندوق المعونة الوطنية في الأردن فنجد أنه يتم صرف الدعم الخاص ببرنامج الدعم التكميلي في الاردن 2022 في نهاية كل شهر ميلادي، وذلك بعدما يتم التأكد من أهلية المواطنين المتقدمين للحصول على الدعم، حيث أكدت المصادر المسئولة أنه من المقرر ان يتم الإعلان عن القوائم التي تتضمن أسماء الأسر المستفيدة من الدعم خلال الساعات المقبلة، كما يمكن الاستعلام ليتم بداية تقديم التظلمات عبر الموقع الرسمي للصندوق من قبل الأسر التي لم يتم قبولها في الحصول على الدعم.
رابط مباشر الاستعلام عن الدعم التكميلي تكافل الأردن 3 برقم الهوية
ويمكن أن يتم الاستعلام عن حالة الطلب الخاص بالطعن التكميلي من قبل الأسر في الاردن من خلال اتباع الخطوات التالية.
- زيارة موقع صندوق المعونة الوطنية الأردني مباشرة.
- تحديد البرنامج المتاحة ومن ثم تحديد برنامج الدعم التكميلي 2022.
- اختيار الاستعلام عن الدعم التكميلي.
- ادخال رقم الهوية الخاصة بالمواطن بشكل صحيح عبر الموقع.
- اختيار الاستعلام لتظهر كافة تفاصيل الطلب على الفور ما اذا كان قد تم القبول من عدمه.
شروط الحصول على الدعم التكميلي في الأردن 2022
وقد كان صندوق المعونة الوطنية الأردني قد حدد مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب توافرها لاستحقاق الدعم التكميلي في الاردن، ومن اهمها ما يلي.
- يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم التكميلي أردني الجنسية.
- يجب أن يكون مقيم في الاردن اقامة دائمة.
- يشترط ان يكون من محدودي الدخل.
- ألا يكون عامل في أحد الوظائف الحكومية او الخاصة.
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