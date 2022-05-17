إنقاذ 260 شخصا من حصار آزوفستال.. وهذا عدد الإصابات

جدة - نرمين السيد - وأضافت ماليار فى بيان مصور نقلته قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن عملية اشترك فيها كل من وزارة الدفاع والقوات الأوكرانية وحرس الحدود، جرى خلالها إنقاذ من وصفتهم بـ "المدافعين عن ماريوبول المحاصرين على أراضى مصنع آزوف ستال".

وأوضحت المسؤولة الأوكرانية، أن 53 شخصًا ممن تم إجلاؤهم خلال العملية، أصيبوا بجروح خطيرة، مؤكدة نقلهم من "آزوف ستال" إلى منشأة طبية فى مدينة نوفوازوفسك لتلقى الرعاية الطبية.

ومن جانبها كانت قد أفادت تقارير بأن القوات الروسية أشرفت على خروج ما يقرب من 300 من مسلحى أوكرانيا بمنطقة مصنع آزوفستال فى مدية ماريوبول جنوب جمهورية دونيتسك.

وذكر موقع "روسيا اليوم"، أن القوات الروسية نقلت نحو 50 مصابًا إلى مستشفى منطقة نوفوازوفسك، تمهيدًا لتقديم ما يلزمهم من مساعدات طبية، كما نقلت بقية المسلحين الذين تخلوا عن أسلحتهم فى حافلات باتجاه منطقة يلينوفكا فى جمهورية دونيتسك.