تفاصيل قرار رئيس غينيا بيساو بـ حل البرلمان

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة روسيا اليوم إن رئيس غينيا بيساو قرر حل البرلمان، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة بحلول نهاية العام 2022.

وأضاف إمبالو أن هناك خلافات مستمرة بين البرلمان والرئاسة ولا يمكن تسويتها مع البرلمان، متابعا: "هذه الأزمة السياسية استنفدت رأسمال الثقة بين المؤسسات السيادية".

وتابع: "بعد الاستماع لرئيس البرلمان، والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان ومجلس الدولة، اتخذت قرارا بحل البرلمان، وتقديم موعد الانتخابات التشريعية، وقررت إعادة الكلمة للغينيين كي يتمكنوا هذا العام من اختيار البرلمان الذي يشاؤونه".

جدير بالذكر، أن غينيا بيساو شهدت 4 انقلابات عسكرية منذ 1974، وكان آخرها في 2012.