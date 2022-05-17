نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للسيدات الارامل والمطلقات قرض كنف من بنك التنمية الاجتماعية الشروط ورابط التقديم في المقال التالي

تزداد عمليات البحث حول بنك التنمية الاجتماعية من قبل المواطنين السعوديين في المملكة، ومن ضمن الفئات المستحقة النساء المطلقات والأرامل يقدم “بنك التنمية الاجتماعية” قرض كنف بمزايا عديدة و بغرض مساعدة النساء الذين هم بحاجة إلى المساعدة من الأرامل والمطلقات وذلك لمساعدتهم على تحمل ظروف المعيشة ومواجهة أعباء الحياة، ومن خلال المقال نوضح شروط الحصول على القرض واهم المستندات المطلوب تقديمها للحصول على القرض وكيفية التقديم، ويعد قرض كنف واحد من أهم القروض التي يقوم بنك التنمية بتقديمها للسيدات الارامل والمطلقات، وقد تم توفير القرض للعديد من النساء المستحقات للدعم سواء من الأرامل أو المطلقات التي تعاني من ظروف المعيشة الصعبة وزيادة أعباء الحياة عليهن وتقوم حكومة المملكة بمساعدتهن بالبرامج التمويلية مثل قرض كنف وغيرها من المساعدات المالية. شروط الحصول على قرض كنف للأرامل والمطلقات: يشترط فى المستفيدة عدم زيادة الدخل الشهري للمتقدمة عن 8000 ريال سعودي.

يشترط أن يكون عمر السيدة مابين 25 عام وحتى 55 عام .

يشترط أن يكون عمر الكفيل المتقدم لا يزيد عن خمسة وخمسون 55 عاماً. الأوراق والوثائق المطلوبة للتسجيل في قرض كنف: مطلوب تقديم العنوان الوطني.

مطلوب تقديم الهوية الوطنية الخاصة بالمرأة المتقدمة.

مطلوب إحضار رقم حساب الآبيان.

مطلوب تسجيل رقم الجوال الذي تم تسجيله في أبشر. كيفية تقديم طلب الحصول على قرض كنف للأرامل والمطلقات: ادخل على رابط الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية قرض كنف.

ثم تقوم بالنقر على ايقونة القائمة الرئيسية ثم اختيار منتجاتنا.

ثم عليك باختيار من قائمة منتجاتنا تقوم باختيار منتجات أفراد ثم منتجات التمويل الاجتماعي.

على المتقدم أن يقوم باختيار قرض كنف من خلال التوجه إلى استمارة التسجيل.

التأكد من إدخال كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالتسجيل بشكل صحيح وتتمثل هذه البيانات في (الاسم ورقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف وغيرها).

التأكد من صحة جميع البيانات .

ثم عليك بتحديد موعد من خلال النظام لمراجعة الطلب من خلال بنك التنمية الاجتماعية.

الضغط على أيقونة تسجيل.

انتظر حتى تتم الموافقة ويتم تحويل مبلغ القرض إلى الحساب البنكي.

والاتفاق على دفع أقساط القرض بواسطة نظام سداد أو من خلال الخصم من الراتب الخاص. عمر شويل - جدة للسيدات الارامل والمطلقات قرض كنف من بنك التنمية الاجتماعية الشروط ورابط التقديم - ثقفني

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