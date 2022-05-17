نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع تمويل شخصي وموافقة خلال دقائق من بنك الراجحي الشروط وكيفية الحصول على التمويل في المقال التالي

يمتاز مصرف الراجحي بتمويلات مميزة وتجد موافقة على تمويلك خلال 30 دقيقة طالما مستوفي الشروط، ونوضح بداخل المقال شروط الحصول على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي ونوضح كذلك اهم مزايا التمويل الشخصي وكيفية الحصول على التمويل الشخصي بالخطوات، فالبعض يحتاج للمزيد من الأموال عند شراء منزل جديد للعائلة مثلا أو حتى سيارة جديدة، حيث أعلن بنك الراجحي عن أفضل وأكبر التمويلات الموجودة لديه وهو التمويل الشخصي بأطول فترة سداد ممكنة وتصل قيمة التمويل مليون ريال سعودي يسدد على أطول فترة سداد ممكنة تصل إلى ستون شهرا،ويعمل مصرف الراجحي على تقديم خدمات وقروض وتمويلات لمساعدة المواطنين السعوديين في تحسين ظروف معيشتهم وتوفر السيولة اللازمة لهم للقيام بالمشاريع الخاصة بهم التي تفيد البلاد وتحسن من وضعهم المالي بتسهيلات كبيرة في السداد. الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي: يشترط ان يكون العميل سعودي الجنسية ويتيح مصرف الراجحي تمويل للمقيمين.

ان يكون طالب التمويل من الموظفين المعتمدين من المصرف الراجحي او أن يكون أحد المتقاعدين عن العمل من إحدى الجهات المعتمدة كذلك.

يشترط ألا يقل دخل طالب التمويل السعودي عن 2000 ريال.

كما يشترط ألا يقل دخل طالب التمويل المقيم عن 5000 ريال.

كما يشترط ألا يقل دخل طالب التمويل السعودي المتقاعد عن 1900 ريال.

ويشترط ألا يزيد العمر عن 60 عامًا عند سداد أخر قسط مستحق للمصرف بالنسبة للموظفين أما المتقاعدين يجب ألا يزيد العمر عن 70 عامًا. المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على تمويل الراجحي: مطلوب تقديم نموذج لطلب التمويل الشخصي.

مطلوب تقديم إثبات من جهة العمل بقيمة راتبه الشخصي.

ضرورة تقديم بطاقة الهوية الوطنية ويشترط أن تكون سارية المفعول للعميل سعودي الجنسية.

مطلوب تقديم بطاقة الإقامة سارية المفعول للعميل المقيم. كيفية الحصول على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي: ادخل على رابط الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة بنك الراجحي الإلكترونية.

أن يقوم المتقدم بالدخول على المنصة واختيار تمويل شخصي

الضغط على أيقونة حساب شخصي له على المنصة والقيام بتسجيل الدخول

ثم يقوم المستفيد بتسجيل بياناته كاملة وبشكل صحيح على المنصة الإلكترونية.

ثم عليك بالموافقة على جميع الشروط والأحكام التي تخص التمويل.

ثم يقوم العميل بتحديد مبلغ التمويل الذي يريد الحصول عليه.

ثم يقوم العميل بتقديم طلب على التمويل الشخصي.

التأكد من رفع كافة المستندات المطلوبة والأوراق

انتظر سوف يتم مراجعة كافة البيانات والمعلومات في أقرب وقت ممكن ثم الموافقة على التمويل. عمر شويل - جدة أسرع تمويل شخصي وموافقة خلال دقائق من بنك الراجحي الشروط وكيفية الحصول على التمويل - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرع تمويل شخصي وموافقة خلال دقائق من بنك الراجحي الشروط وكيفية الحصول على التمويل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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