نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هُنا الآن ..موقع الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالألوان “التيرم الثاني” في المقال التالي
موقع الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالألوان، ظهرت الآن نتائج الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني في جميع المحافظات المصرية وبدء الطلاب الآن في الاستعلام عن المواقع التي تعرض النتيجة والتي أعلنت الوزارة على أنها سوف تكون متاحة على مواقع الإدارات التعليمية الخاصة بكل محافظة على حدى بالرقم القومى الخاص بكل طالب وبيانات التعليمية، وكما أعلنت الوزارة على النتائج سوف تكون بالألوان ليس درجات كما كان معتاد في السابق، ونوفر إليك كافة التفاصيل للحصول على النتيجة بشكل صحيح من خلال هذا المقال .
موقع الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالألوان
ظهرت نتائج الصف الرابع في كافة محافظات جمهورية مصر العربية في الساعات الماضية وبدا منذ ساعات أولياء الأمور في الاستعلام عن موقع النتيجة، والتي تعلن إلكترونيا في المدارس في الأيام المقبلة، وقد انتهى طلاب الصف الرابع الابتدائي من أداء امتحانات التيرم الثاني في الأسبوع الحالي ولم يشتكى أي من الطلاب من صعوبة الامتحانات على العكس الترم الأول والذي كانت به الامتحانات على مستوى عالى من الصعوبة واشتكى المثير منها، ولكن لم تكون لها نتيجة وتم إضافة درجاتها إلي درجات نهاية العام وبالإضافة إلي حساب تقييم المهام الأخري التي كان مكلف بها الطلاب على مدار العام مع نتيجة اختبارات نهاية العام ولهذا متوقع أن تكون اغلب النتائج مرضية إلي حد ما إلي جميع الطلاب .
نتيجة الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني
نعرض إليك الآن كافة التفاصيل الخاصة مرحلة إعلان نتائج طلاب المرحلة الابتدائي بجميع المحافظات المصرية، والتي تم إعلانها بالفعل منذ ساعات في اغلب محافظات الجمهورية وجارى الآن رفع باقي النتائج الخاص بالمحافظات المتبقية، واليك طريقة الاستعلام بالخطوات لموقع الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالألوان
- سجل دخول على رابط موقع الإدارة التعليمية الخاصة بالمحافظة الساكن بها .
- قم بتحديد اختيار المربع خدمات التعليمية.
- سجل بيانات طفلك ” الاسم- رقم القومى – الصف الدراسي- العام الدراسي- الترم الدراسي”.
- انقر على خانة عرض النتيجة .
- في حالة ظهور اللون الأزرق يعنى الطالب متفوق.
- في حالة ظهور اللون الاخضر يعنى الطالب جيد .
- في حالة ظهور اللون الأصفر يعنى الطالب متوسط.
- في حالة اللون الأحمر يعنى رسوب الطالب .
- أما في اللون الأبيض يعنى الطالب متغيب عن الامتحان.
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