نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية فتح حساب جاري في البنك الاهلي أون لاين للمواطنين والمقيمين في المقال التالي

يوفر البنك الاهلي السعودي الكثير من خدماته لكافة المواطنين بالمملكة والمقيمين ومن احدى خدماته المتوفرة للكثير من عملائه فتح حساب جاري البنك الأهلي أون لاين من خلال الانترنت دون الذهاب الى احدى فروع البنك، وسوف نوضح بداخل المقال كيفية الاستعلام عن رقم الحساب إلكترونيا من البنك الأهلي، ونوضح كذلك كيفية فتح حساب في البنك الأهلي للمواطنين والمقيمين، وخطوات فتح حساب الأهلي مؤسسة، وتلك الخدمة توفر الوقت والجهد وهناك الكثير من الأشخاص الذي يفضلون التعامل مع ذلك البنك وذلك لأنه من إحدى أهم البنوك في السعودية. كيفية الاستعلام عن رقم الحساب إلكترونيا من البنك الأهلي: ادخل على رابط الموقع الخاص بالبنك الأهلي.

ثم تقوم بالتسجيل في خدمة الأهلي أون لاين.

ثم عليك بإدخال رقم البطاقة المصرفية الخاصة به.

انتظر سوف يظهر لك رقم الحساب الخاص بالعميل.

ثم تقوم بالضغط على اختيار حسابات.

انتظر سوف تظهر لك نافذة جانبية يتم النقرعلى التفاصيل.

ثم تقوم باختيار ايقونة كشوفات الحسابات.

ثم انتظر سوف يظهر لك رقم الحساب في الجانب العلوي من هذه الصفحة. كيفية فتح حساب في البنك الأهلي للمواطنين والمقيمين: ادخل على رابط إحدى القنوات الإلكترونية الخاص بالبنك الأهلي.

ثم تقوم بالنقرعلى خدمة فتح حساب جاري.

التأكد من إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة إذا كنت وافد إلى السعودية.

ثم عليك بإدخال البيانات المطلوبة منك والتي يحتاج لها الموقع وتكمن في كلًا الاسم بالكامل مع الجنسية ونوع الهوية وتاريخ إصدارها وكتابة تاريخ الميلاد والجنس ونوع الإقامة.

ثم انتظر سوف يتم إرسال رقم التحقق على رقم الجوال للتأكد.

ثم تقوم بتقديم ما يؤكد قيمة الراتب الشهري.

ثم تقوم بالضغط على علامة الموافقة على كافة المعلومات التي قد تم إدخالها.

تقوم إدارة البنك بالبحث جيداً ثم إرسال رسالة تؤكد عملية فتح الحساب بنجاح خطوات فتح حساب الأهلي مؤسسة: ادخل على رابط موقع فتح حساب الاهلي مؤسسة.

ثم تسجيل الدخول وكتابة كافة البيانات المتعلقة بالمؤسسة.

التأكد من إدخال كافة البيانات بشكل صحيح وتتمثل هذه البيانات في (رقم الهوية والعنوان والراتب وغيرها الكثير من المعلومات الأخرى).

ثم تقوم بالضغط على ايقونة الموافقة على كافة المعلومات المسجلة.

ثم تقوم بكتابة رمز التفعيل من خلال رقم الهاتف.

ثم عليك باتمام التحقق من الهوية من خلال منصة أبشر.

ثم تقوم بكتابة رمز المؤسسة ورمز المستخدم.

ثم تقوم بكتابة الرقم السري الخاص ببطاقة الصراف الآلي.

ثم انتظر سوف يتم ارسال الموقع البطاقة للعنوان المسجل. عمر شويل - جدة كيفية فتح حساب جاري في البنك الاهلي أون لاين للمواطنين والمقيمين - ثقفني

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