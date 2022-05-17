اطلب الان من وزارة الإسكان السعودية الدعم السكني منحة الأراضي المجانية الشروط وطريقة التقديم

توفر وزارة الإسكان السعودية وصندوق التنمية العقارية الدعم السكني لمن يرغب فى الحصول على قطعة ارض مجانية، حيث يعتبر برنامج الدعم السكني واحد من أهم البرامج التي تقدمها المملكة للمواطنين، وتمنح قطعة ارض لمن يتوفر لديه الشروط التي وضعتها وزارة الاسكان للحصول على قطعة الارض المجانية وسوف نوضح هذه الشروط بداخل المقال ونوضح الاوراق والمستندات المطلوبة وكيفية التقديم للحصول على الارض المجانية بالخطوات داخل المقال، وذلك للفئات المستحقة والأسر الأشد احتياجا من الأيتام وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى المطلقات والأرامل وتهدف الحكومة في المملكة من خلال الدعم السكني إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية بين فئات الشعب المختلفة، ويعد توفير وحدات سكنية للمواطنين الذين لا يمتلكون مسكناً مناسباً، وتأتي هذه المنحة ضمن عدد من الخدمات التي يتم منحها إلى فئات مختلفة من المواطنين لدعمهم وتحسين حالتهم المعيشية، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 والتي يتم تنفيذها حاليا لتحقيق التطور الشامل في جميع المجالات والقطاعات بالمملكة.

الشروط الواجب توافرها لطلب منحة الأراضي المجانية من وزارة الإسكان السعودية:

يشترط أن يكون طالب الدعم السكني مواطن سعودي الجنسية.

ان يكون طالب الدعم عمره لايقل عن 18 عام.

يشترط أن يكون التقديم لأول مرة للحصول على الدعم السكني.

من الضروري عدم امتلاك الأسرة مال يكفي لشراء سكن له.

يمكن للفئات المستحقة إذا كانت من الأرامل والمطلقات فوق 25 عام أن يتقدمن للحصول على منحة الأراضي.

الأوراق المطلوبة للحصول على الدعم السكني:

مطلوب تقديم الاوراق الخاص بيان خاص بمفردات المرتب.

مطلوب تقديم جميع الأوراق الخاصة بوزارة الإسكان.

ضرورة تقديم أوراق تفيد بإثبات أحقية المتقدم في الحصول على الدعم خاصةً إذا كان المتقدم يتيم أو امرأة.

مطلوب تقديم السجل المدني الخاص بالعائلة.

كيفية التقديم لمنحة الأراضي عبر موقع وزارة الإسكان السعودية: