نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن صوتك مسموع وشروط التسجيل في حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن صوتك مسموع ؛ قامت المملكة العربية السعودية بإتاحة نظام حساب المواطن صوتك مسموع عام 2017 وذلك بهدف تحقيق الدعم للأسر الفقيرة كما يقوم هذا النظام بتعويض الأسر التي أصابها الضرر في حادث ما ويأتي هذا النظام من ضمن أهداف المملكة لرؤية 2030 ومن خلال هذا المقال على ثقفني ؛ سوف نقوم بتوضيح بعض الأمور التي تخص هذا الموضوع.

حساب المواطن صوتك مسموع

كما قمنا من قبل بذكر أن حساب المواطن صوتك مسموع يعتبر ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي يتيح للأسر المحتاجة والفقيرة تقديم كافة الدعم وإغاثة من هم قد تم تعرضهم للضرر من حادثة طارئة قد قام سلطان القحطاني وهو الناطق الرسمي لبرنامج حساب المواطن بدعوة المواطنين التي يحق لهم الاستفادة من الخدمة الجديدة التي تم إطلاقها وهي صوتك مسموع.

شروط التسجيل في حساب المواطن

حتى يستطيع المواطن في المملكة العربية السعودية التسجيل في برنامج حساب المواطن والاستفادة من خدمة صوتك مسموع فيجب أن يتوافر به الشروط التي تم وضعها وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

لا بد من أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية ويتم إستثناء هذا الشرط من تكون أمه سعودية الجنسية وأيضاً من يكون لديه بطاقة تنقل والزوج والزوجة الغير سعوديين.

يجب أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية ولا يزيد مدة إقامته خارج المملكة مدة تزيد عن 90 يوماً خلال السنه الماضية.

يشترط ألا يكون المواطن متواجد في أحد دور الايواء الحكومية.

يجب ألا يكون المواطن متواجد في أحد السجون.

لا بد من توافق البيانات التي تم تدوينها مع البيانات الخاصة به.

شروط حساب المواطن للفرد

لقد تم وضع بعض الشروط التي يجب على الفرد مراعاتها قبل أن يقوم بالتسجيل في حساب المواطن وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

أولا يجب أن يكون الفرد المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

كما يجب أن يكون مقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

يشترط أن يكون الفرد المتقدم لا يقل عمره عن الثمانية عشر عاماً.

لا بد أن يكون منفصل المسكن عن الأسرة وله دخل خاص به.

يتم تقديم الأوراق التي تثبت أنه مستقل في سكن بعيدا عن الأسرة وذلك بتقديم وثيقة إيجار فاتورة كهرباء ويحب أن تكون مدونه بإسمه.

أن يكون الفرد المتقدم ارمل أو أعزب أو مطلق وليس لديه اي شخص تابعا له.

الليمون الفرد المتقدم غير مسجونا أو أن يكون يعمل في مركز من المراكز الهامة في الحكومة.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن للفرد

حتى يستطيع الفرد المستقبل بالتقديم في برنامج حساب المواطن والاستفادة من الخدمات التي يقدمها البرنامج فيجب أن يقوم باحضار الأوراق والمستندات المطلوبة وهي كالآتي:

احضار عقد ايجار أو سكن جامعي أو أن يقوم باحضار فاتورة كهرباء مدونة باسمه.

إحضار شهادة لكلية عسكرية أو كلية حربية أو معهد معين.

طريقة التسجيل في حساب المواطن

حتى يتم التسجيل في حساب المواطن يجب أن يقوم المتقدم بإتباع الخطوات الآتية بالكامل وبشكل صحيح:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بحساب المواطن Citizen account.

بعدها يتم تسجيل الدخول والقيام بإدخال كافة البيانات المطلوبة مثل (رقم الهوية، كلمة المرور، الرمز المرئ).

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة تعبئة.

يتم بعد ذلك تحديد مستوى المتقدم بالطلب وذلك من الجهة الاجتماعية وأيضاً درجته العلمية.

تدوين العنوان الشخصي بكل دقة.

سوف تظهر بعض الأسئلة يجب أن يتم الإجابة عنها بنعم أم لا.

إذا تواجد تابعين فيجب أن يتم إضافة البيانات الخاصة به بكل دقة.

إدخال رقم الحساب البنكي الخاص به ويجب أن يكون ساري المفعول.

وأخيراً يتم الضغط على أيقونة حفظ حتى تتم عملية التسجيل بنجاح.

وبذلك نكون قد وصلنا الى نهاية مقالنا الذي قمنا به بالتحدث عن حساب المواطن صوتك مسموع وقمنا بالتعرف على اهم النقاط التي تخص هذا الموضع من شروط التي يجب مراعتها وطريقة التسجيل والاوراق والمستندات التي يجب احضارها حتى تتم عملية التسجيل.