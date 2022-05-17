طريقة إلغاء الضمان الاجتماعي المطور السعودي 1444

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عمر شويل - جدة طريقة إلغاء الضمان الاجتماعي المطور والغاء حساب الضمان من الخدمات المهمة التي يرغب في معرفتها بعض المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ؛ على الرغم أن الشغل الشاغل للبعض الآخر هو التسجيل في الضمان وتقديم طلب الاشتراك وليس الإلغاء ، لكن يوجد بعض الحالات التي يضطر بها المواطن إلى حذف حساب الضمان وفي هذا السياق سوف يتم فيما يلي على موقع ثقفني توضيح طريقة إلغاء حساب الضمان الاجتماعي المطور بالتفصيل.

الجديد في الضمان الاجتماعي المطور

إن الضمان الاجتماعي المطور الذي تم تدشينه وتفعيله للتو داخل المملكة العربية السُّعُودية جاء خِصِّيصًا من أجل التحقق وبنسبة مائة بالمائة من وصول هذا الدعم فقط إلى المستحقين والأكثر احتياجا إليه ، حيث إن الضمان المطور يساعد على كشف التلاعب أو تقديم بيانات مزورة. مغلوطة من قبل البعض لحصول على الضمان دون حق. ولقد تم توضيح أنه سوف يتم مجموعة من العقوبات الرادعة والغرامات على كل من تسول له نفسه التلاعب في البيانات والمعلومات خاصته للحصول على قيمة دعم اكبر أو من أجل استحقاق دعم الضمان ؛ خصوصًا أن مدفوعات رواتب ومساعدات الضمان الاجتماعي الجديد تعتمد على أموال الزكاة.

طريقة إلغاء الضمان الاجتماعي المطور

لقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السُّعُودية عن الآلية التي يمكن من خلالها حذف حساب الضمان لأي مواطن يرغب في ذلك وفقا جاء في الرد الرسمي من حساب الوزارة على موقع التغريدات تويتر في ردها على أحد المواطنين الذي يريد إلغاء حساب الضمان ، ولقد جاء ذلك على النحو التالي:

الطريقة الأولى:

الذَّهاب الى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

اختيار حجز موعد إلكتروني عبر وزارة الموارد البشرية.

بعد حجز الموعد ، يتم التوجه في هذا الموعد إلى أي فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (العمل سابقا).

والبدء في تقديم طلب إلغاء التسجيل في معاش الضمان إلى الموظف المختص.

الطريقة الثانية:

الذَّهاب مباشرة الى موقع الضمان الاجتماعي على الويب.

الذَّهاب إلى قائمة الوارد inbox.

يتم إلغاء الاشتراك من خلال صندوق الوارد.

توضيح الأسباب إذا امكن.

النقر على موافق وحفظ هذه التعديلات.

هل يمكن حذف بيانات المستفيد من الضمان ؟

بعض المواطنين عند الرغبة في إلغاء الاشتراك أو التسجيل في الضمان الاجتماعي السعودي ، يكونون في حاجة إلى حذف البيانات الخاصة ب المستفيد تماما من قاعدة بيانات نظام الضمان ؛ لكن أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقعها الرسمي أنه في حالة اكتمال تسجيل البيانات لن يكون هناك قدرة على حذف بيانات المستفيد من الضمان حتى وإن توقف صرف الضمان له لأي سبب.

اسباب الغاء تسجيل الضمان الاجتماعي

فيما يخص إجابة سؤال متى يسقط الضمان الاجتماعي الجديد عن المواطن ؛ فإنه هناك بعض الحالات التي يتعين عليها تقديم طلب إلغاء الضمان لكيلا تتعرض إلى العقوبات والمسائل القانونية ، مثل: