على طريقة الكبابجي.. طريقة عمل الكبدة بالبصل بكل أسرارها السحرية لطعم رهيب يسألكِ الجميع عنه

إذا كنت تحتاج إلى عمل وجبة سريعة مميزة عندما تحتارين في عمل وجبة غداء أو عشاء فليس أمامك سوى تحضير الكبدة بالبصل الشهية، حيث تعتبر هذه الوجبة من الوجبات المفيدة وذلك لأن الكبدة تحتوي على الفيتامينات الهامة للجسم، كما أن البصل له العديد من الفوائد للجسم، لذلك نقدم لك طريقة عمل كبدة بالبصل بكل سهولة وتوفير وذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الكبدة بالبصل

فورًا عليك بتحضير المكونات التي سنقوم بعرضها عليك من أجل عمل ألذ طبق من الكبدة بالبصل، وذلك من خلال عرض طريقتها فيما يلي:

المكونات

ربع كيلو من الكبدة.

حبة واحدة من البصل متوسط الحجم.

وحبة من الفلفل الأخضر.

حبة من الفلفل الأصفر.

فصان كبيران من الثوم.

رشة من السماق.

ربع كوب من الليمون المعصور.

ملعقتين كبيرتين من الزيت.

ملح حسب رغبتك.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

طريقة عمل الكبدة

قومي بتقطيع البصل إلى حلقات متوسطة.

قومي بتقطيع الكبدة إلى شرائح صغيرة ورفيعة.

أضيفي الملح والفلفل الأسود إليها وقلبي جيدًا، ثم ضعي البصل عليها واتركيهم لمدة ربع ساعة.

على نار متوسطة قومي بوضع طاسة، وضعي في داخلها الزيت المتوفر لديك.

قومي بترك الزيت حتى يسخن جيدًا.

قشري فصوص الثوم، ثم قومي بفرمها فرمًا ناعمًا.

خذي جزء من الثوم وضعيه على الكبدة والجزء المتبقي ضعيه على الزيت وقومي بتقليبه جيدًا ليصبح اللون ذهبي.

قومي بتقطيع الفلفل الأخضر والأصفر حلقات وضعيه على الثوم وقلبي، ثم ضعي الكبدة وضعي عليها السماق وقلبي جيدًا.

ثم قومي بتغطية الكبدة وهدئي النار تمامًا حتى تجدي أن الكبدة تخلصت من السوائل الموجودة بها.

قومي بإطفاء النار، وقدميها إما مع المكرونة بالصوص الأحمر، أو مع الخبز البلدي، وقومي بإضافة عصير الليمون عليها.

في نهاية الحديث عن طريقة عمل الكبدة بالبصل فقد قمنا بعرض ألذ طريقة يمكنك تذوقها، وهي الطريقة التي ستجعلك لن تتوقفي عن عملها مرة أخرى في المنزل، فقومي بعملها واضمني نظافة الصنع ووفري الكثير واصنعي منها الكثير من السندوتشات، ويمكنك عملها كوجبات سريعة عند الذهاب للتنزه.