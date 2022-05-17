إعفاء مصرف الراجحي بالسعودية لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة 1443

إعفاء مصرف الراجحي بالسعودية؛ حيث يعتبر مصرف الراجحي من أهم المصارف السعودية لتقديمه عدد من الخدمات اللازمة للمواطنين والمقيمين أيضاً، وأيضاً من أهم المصارف الموثوق بها لدي المواطنين السعوديين وذلك لتوافق المصرف مع الشريعة الإسلامية، فقد يقدم المصرف عدد كبير من القروض الشخصية من ضمنهم قرض خاصة بمحدودي الدخل والفئات الفقيرة، وأيضاً يقدم المصرف إعفاء من القروض التي تم الحصول عليها، فقد نقدم إليكم التفاصيل في هذا المقال.

إعفاء مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية

أعلن مصرف الراجحي السعودي عن إعفاء جميع عملائه من دفع رسوم بطاقات الصرافة، ويكون إعفاء مصرف الراجحي في جميع الفروع المتواجدة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ويشمل الإعفاء إصدار والتجديد وبدل فاقد وأيضاً بدل تالف، فأن مصرف الراجحي شدد علي عدم قبول أي عملية خصم يدوي لأي من رسوم بطاقات الصراف الألي علي حساب العميل.

شروط الحصول علي قروض الراجحي السعودي

يقدم مصرف الراجحي المتواجد في المملكة العربية السعودية خدمة إعفاء المقترضين من السداد وفق عدد من الشروط والأحكام، وقد يُعرف بنك الراجحي بأنه يتميز بخدمة الإعفاء التكافلي عند تعرض المقترض لأزمة صحية دائمة أو في حالة تعرضه للوفاة لا قدر الله، ولهذا نقدم لكم الشروط الواجب توافرها أيضاً، وهي كالأتي:

يشترط أن يكون عمر العميل لا يزيد عن 60 عاماً عند طلب العميل تمويل مصرف الراجحي مع أخر قسط من تسديد القرض.

يشترط أن يكون الراتب الشهري الخاص بالعميل لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

يشترط أن لا يقل الحد الأدنى من العمل عن شهر بالقطاع الخاص أو العام.

يعمل مصرف الراجحي علي اعفاء الأشخاص اللذين تعرضوا الي أزمة مالية، أو صحية بشكل مفاجئ مما جعلهم غير قادرين علي العمل لامتلاك مبلغ مالي شهرياً وسداد الأقساط الملزمة عليهم للبنك.

يقدم البنك الخدمة الي أسرة المقترض إذا تعرض الي الوفاة بشكل مفاجئ أو بأخر باستثناء عدة حالات قد سبق ذكرها عبر موقعنا.

كيفية الحصول علي إعفاء قرض الراجحي

يقدم مصر ف الراجحي بالمملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات التمويلية والبنكية التي تخدم كثير من المواطنين السعوديين وفترة سداد سهلة وميسرة، ويعتبر مصرف الراجحي من أفضل وأهم البنوك الإسلامية التي تقدم قروض وتمويلات أسلامية مطابقة للشريعة الإسلامية وأحكام الدين الإسلامي، ومن ضمن خدمات مصرف الراجحي خدمة الإعفاء وتقدم هذه الخدمة بشروط يحددها بنك الراجحي، ولكي تحصل علي اعفاء قرض مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية فلا بد من القيام بالخطوات التالية، وهي كالتالي.