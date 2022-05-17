متى الإجازة المطولة لشهر شوال 1443 لطلاب المدارس بالمملكة

تعد الإجازة المطولة من أنواع الإجازة التي اعتمدت وزارة التعليم السعودية تطبيقها خلال نظام التعليم لهذا العام الدراسي 1443 لأول مرة، وهى عبارة إجازة تكون مدتها يومين أو ثلاثة أيام أو أربعة وفي أغلب الأحيان تكون يومين يتعقب يومين آخرين إجازة نهاية الأسبوع لذلك تسمى بالإجازة المطولة حيث تتخلل فترات الدراسة العادية بحيث يأخذ الطلاب والمعلمين قسط من الراحة بعد أن تم زيادة ساعات التحصيل الدراسي وجعل الحضور بالمدارس إلزامي خاصة للطلاب فوق سن 12 عام، مما جعل من وجود إجازة مطولة أمر يصب في مصلحة الطلاب حتى يستطيعون العودة من الإجازة بصفاء في الأذهان يعنهم على الفهم والتحصيل العلمي بأقصى استفادة، ويتطلع العديد من الطلبة والطالبات في كل مكان في المملكة العربية السعودية أن يتعرف على الموعد الرسمي للإجازة المطولة وفق التقويم الدراسي وهو ما نوضحه.

متى الإجازة المطولة لشهر شوال 1443

وقد أوضحت الوزارة من خلال التقويم الدراسي الذي أعلنته وفيه جميع تفاصيل العام الدراسي 1443، ويشمل في ذلك تقسيم الفصل الدراسي الثالث من فترات الدراسة وتواريخ جميع الاختبارات و مواعيد العطلات التي تتخلله، وتبدأ في يوم 24 شوال 1443 الموافق 25 مايو وتنتهي اليوم الذي يليه 26 شوال، ولكن يستكمل الطلاب فترة الإجازة بسبب تعقب إجازة نهاية الأسبوع الإجازة المطولة الخاصة بشهر شوال ، ويوجد بالفصل الدراسي الثالث إجازة مطولة آخرى من المقرر أن تبدأ في تاريخ 16 ذو القعدة الموافق 15/06/2022 وتكون هذه اخر إجازة مطولة خلال هذا الفصل الدراسي وتكون الإجازة التي تليها إجازة نهاية العام.

موعد إجازة نهاية العام 1443

وبعد عودة الطلاب من الإجازة المطولة الأخيرة يستعدون لإجراء اختبارات نهاية العام لجميع مراحل التعليم بالمملكة، ويخوض الطلاب الإختبارات النهائية التي من المقرر أن تبدأ في تاريخ 19 ذو القعدة الموافق 20 يونيو 2022، ينتهي الفصل الدراسي الثالث والعام الدراسي بأكمله وفقاً للتقويم الدراسي، حيث تم تحديد موعد 30/6/2022 الموافق هجريا 1 من شهر ذو الحجة ليكون بداية إجازة نهاية العام وجدير بالذكر أن الفصل الدراسي الثالث قد احتوى على ثلاثة إجازات مطولة وألمانيا الإجازة المطولة الأولى بدأت في 24 أبريل الماضي.