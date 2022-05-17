“قطعة أرض مجانية” رابط تقديم طلب الحصول علي منحة أرض مجانية من الديوان السعودي للمواطنين

تصنف المملكة العربية السعودية من أهم الدول التي تسعى في تلبية احتياجات مواطنيها السعوديين في مختلف المجالات، حرصاً من دولة السعودية على توفير حياة كريمة تليق بمواطنيها، من أجل ذلك قررت الحكومة السعودية بإعطاء فرص جديدة لمنحة أرض الديوان الملكي للعام الحالي 1443، من خلال السطور القادمة نقدم لكم كافة التفاصيل المتعلقة بمنحة الأرض المقدمة للمواطنين السعوديين من الديوان الملكي في السعودية.

منحة أرض الديوان الملكي

يقوم الديوان الملكي السعودي بتقديم منحة أرض مجانية للمواطنين السعوديين فقط من ضمن أهم الخدمات التي يقدمها الديوان، ولكن هناك عدة شروط وضوابط تم وضعها لذلك يجب توافرها عند تقديمك طلب منحة أرض الديوان الملكي من أهم هذه الشروط:

أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية: بمعنى أن يكون المتقدم بطلب منحة الأرض مواطن سعودي من أب وأم سعوديين.

مقيم داخل أراضي المملكة: يحب أن يكون المتقدم على طلب منحة أرض الديوان من هم يعيشون في المملكة غير منقطة فيها ولا يعيش خارج الوطن.

لا يستطيع توفير سكن: من أهم أسباب تقديم منحة أرض الديوان هو توفير سكن لغير القادرين على توفير مسكن خاص بهم فعند تقديمه طلب يتم الموافقة عليه فوراً.

ألا يكون استفاد من منحة أرض الديوان من قبل إن منحة أرض الديوان يحق للمواطن الحصول عليها مرة واحدة فقط في العمر.

لابد من أن يكون طالب المنحة له حساب بنكي .

أن لا يكون له امتلاك عقار مسجل .

أن يكون له حساب في منصة سكني أو يتم تسجيل حساب جديد في حالة لم يوجد له حساب في منصة سكني .

طريقة تقديم طلب منحة أرض الديوان عبر بوابة سكني الإلكترونية

يمكن لجميع المواطنين السعوديين التي توافرت فيهم الشروط أن يقوموا طلب منحة عبر سكني: