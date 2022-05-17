القوات الروسية تؤمن خروج 300 مسلح أوكرانى من آزوفستال

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع روسيا اليوم، نقلت القوات الروسية نحو 50 مصابًا إلى مستشفى منطقة نوفوازوفسك، تمهيدًا لتقديم ما يلزمهم من مساعدات طبية، كما نقت بقية المسلحين الذين تخلوا عن أسلحتهم فى حافلات باتجاه منطقة يلينوفكا فى جمهورية دونيتسك.

وفى السياق ذاته كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت، فى وقت سابق الاثنين، أنها توصلت إلى اتفاق مع ممثلى العكسريين الأوكرانيين المحاصرين فى مجمع آزوفستال لإخراج الجرحى منه.

وقالت الوزارة إنها فتحت ممرًا إنسانيًا، مشيرة إلى أنها أوقفت إطلاق النار لنقل العسكريين الجرحى من أزوفستال إلى مستشفى فى دونيتسك.