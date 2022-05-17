جدة - نرمين السيد - قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى، إن 71 المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال هجومها على جنازة شهيد الأقصى وليد الشريف، أسفرت عن إصابة 71 فلسطينيًا، مشيرة إلى أن طواقمها تعاملت مع هذه الإصابات.





واستشهد وليد الشريف يوم السبت الماضى، بعد إصابته خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلى على المسجد الأقصى فى ثالث جمعة من شهر رمضان، وسلم الاحتلال جثمانه إلى أهله فى مركز شرطة الشيخ جراح، فى وقت سابق من اليوم الإثنين. وكانت قوات الاحتلال هاجمت جنازة الشهيد وليد الشريف، بالقدس المحتلة، واعتدت على مشيعيه، متسببين فى إصابة ما لا يقل عن 71 فلسطينًا. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والمياه العادمة، كما اقتحمت مقبرة المجاهدين واعتدت على الموجودين فيها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حصيلة ضحايا بلطجة الاحتلال على مشيعى جنازة وليد الشريف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.