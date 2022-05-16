برقم الامتحانى رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 في العراق جميع الأقسام

برقم الامتحاني رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 في العراق جميع الأقسام يهتم قطاع كبير من الطلاب في مختلف أنحاء العراق بشكلٍ عام بالتعرف على نتائج القبول الموازي هذا العام 2022، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب موعد الإعلان عن نتائج الطلاب والمقرر طرحها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية المسؤولة عن طرح نتائج القبول الموازي بعد الانتهاء من رصد النتائج، حيث كان الطلاب قد انتهوا من تسجيل رغبات التسجيل في القبول الموازي 2022 خلال الفترة الأخيرة والتي تمت إليكترونيا من خلال موقع الوزارة، وسوف نسلط الضوء الآن من خلال هذه السطور على طرح رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 في العراق.

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 في العراق

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه من المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن نتائج القبول الموازي في العراق خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم ذلك من خلال رصد نتائج الطلاب بناء على معدلات القبول الموازي التي كانت الوزارة قد نشرتها خلال الفترة الأخيرة، والتي تنظم الالتحاق بالجامعات المختلفة ومختلف الكليات بكافة التخصصات في جميع إنهاء العراق هذا العام، حيث تختلف هذه المعدلات من عام لآخر بناء على بعض العوامل التي تحددها وزارة التربية والتعليم العراقية.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 في العراق

وقد أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه قد تم تسهيل خدمة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 من قبل الطلاب، على أن يتم ذلك بشكل الكتروني من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب فقط، حيث يسهل الحصول على النتيجة مباشرة من خلال الخطوات التالية.