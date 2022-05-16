نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf برقم امتحانك جميع المحافظات في المقال التالي
رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf برقم امتحانك نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان حيث عدد كبير من الطلاب والطالبات يباشرون الآن البحث على رابط استخراج نتائج القبول الموازي حيث قد تم الاعلان بشكل مؤخر عن معدلات القبول الموازي ومصاريف الجامعات ورابط استخراج نتائج القبول الموازي على شكل نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان
رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022
رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022 يرغب بالوصول اليه عشرات الالاف من الطلاب والطالبات حيث قد تم الاعلان بشكل وبصورة مؤخرة على قبول نحو 22 الف طالب وطالبة فى جميع المحافظات العراقية وذلك بعد الإعلان بشكل مؤخرا على نشر نتائج القبول الموازي على شكل ملفات pdf من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حيث اصبح بامكانكم الان الوصول الى تلك النتائج بأسرع وقت وأسهل صورة ممكنة فقط عند زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية واتباع بعض من الخطوات التي نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية
خطوات استخراج نتائج القبول الموازي
خطوات استخراج نتائج القبول الموازي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حيث بامكانكم الان الوصول اليها والاستعلام عنها بمنتهى البساطة والسهولة فقط عند اتباع الخطوات التالية:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرابط الرسمي
- اختيار ايقونة استعلام عن نتائج القبول الموازي داخل ايقونة خدمات رقمية
- قم بتسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني داخل الايقونة المخصصة لها
- النقر على ايقونة استعلام على ان تكون على الفور أمامكم النتائج على الفور على شكل ملفات pdf
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله
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