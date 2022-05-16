نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الترم الثاني”.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم 2022 على موقع الجديد التابع للوزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة اصلف الرابع الابتدائي بالاسم 2022 ، وهى اكثر المواضيع تداولا الآن بين أولياء الأمور وخاصة بعد الإعلان عن قرب ظهورها على موقع وزارة التربية والتعليم أنها سوف تكون متاحة خلال ساعات المقبلة بالألوان، وهي ما أعلنته الوزارة سابقا على أن النتائج لن تكون بالدرجات ولكن بالألوان تشير إلي مستوى تقييم أداء الطلاب في الامتحانات والمهام والتي أدوها خلال الأيام السابقة، وهو ما سوف نعرضه تفصيلا خلال هذا المقال .

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم 2022

نوضح إلي طلاب وأولياء الأمور الصف الرابع الابتدائي عن كيفية الاستعلام عن النتيجة من خلال الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم ومعنى الألوان، والتي سوف تظهر بها النتيجة والتي هي دلاله على مدى تقييم أبناءهم في اختبارات وان النتيجة لن تكون بالدرجات كما تم اعتاديه سابقا في السنوات الماضية

اللون الأزرق يعني أن درجة الطالب امتياز من 85 إلى 100 نقطة.

اللون الأخضر يعني أن درجة الطالب استطاع الحصول على درجة من 65 إلى 85 درجة.

اللون الأصفر يعني أن درجة الطالب حصل على تقدير جيد في هذه المادة من 50 إلى 65.

اللون الأحمر يعني أن درجة الطالب نجح أو ضعيف أقل من 50 .

اللون الأبيض يعني أن درجة الطالب لم يحضر هذا الامتحان .

موقع الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي للترم الثاني 2022

توفر وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي رابط الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني الخاص بطلاب المرحلة الابتدائية والتي إليك الخطوات الصحيحة للاستعلام عن رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم 2022

يقوم ولى الأمر بالدخول إلى موقع نتائج التعليم الأساسي .

. من ثم يقوم بتحديد مستوى الصف.

يجب تحديد العام الدراسي الثاني.

يقوم ولى الأمر بتسجيل بيانات الطالب منها الاسم ورقم الجلوس

يجب ضرورة التأكد من صحة وسلامة البيانات.

اخر يقوم بالضغط على مربع عرض النتيجة.

ومن المتوقع بشكل كبير أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة وفقا لما نشرته عدة مواقع أخبارية رسمية وخاصة وان من المؤكد سوف تظهر خلال أسبوع عقب الانتهاء من مرحلة أداء الاختبارات والتي انتهت في الأيام السابقة.