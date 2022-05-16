تحديث بيانات جواز سفر للمقيم الكترونيا عبر ابشر ومعرفه خطوات تنفيذ الخدمه عبر المنصة

تحديث بيانات جواز سفر للمقيم الكترونيا من اهم واكثر الخدمات الإلكترونية. التي تم إطلاقها والإعلان عنها في الآونة الأخيرة من قبل الأفراد. والتي تم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية لمنصة ابشر الإلكترونية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن العديد من الخدمات الإلكترونية. التي ثار عليها التساؤل والتي تعتبر من اهم واكثر الخدمات استخدام بالمنصة والتي من اهم هذه الخدمات. تمديد تأشيرة الزياره العائلية عبر الموقع الرسمي لمنصة ابشر ومعرفه الشروط والخطوات الصحيحة. كما تم الإعلان أيضا عن تجديد استمارة مركبه الكترونيا بالخطوات من الموقع الرسمي للمنصة ومعرفه الرسوم والخطوات. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل ومعرفه اهم الشروط التي أعلنت عنها المنصة. كما سوف نقوم أيضا بشرح وتوضيح طريقه وخطوات تنفيذ الخدمه الكترونيا بالخطوات الصحيحة عبر الموقع الرسمي للمنصة من خلال المقالة الأتية.

تحديث بيانات جواز سفر

أعلنت منصه ابشر الإلكترونية عن العديد من الخدمات الإلكترونية والتي من ضمنها خدمه تحديث بيانات جواز سفر للمقيم الكترونيا. والتي تتيح للأفراد من المواطنين والمفعلين لمنصة ابشر من تحديث معلومات جوازات الأفراد من العماله المنزلية أو أفراد أسرته. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي بالمملكة.

شروط تحديث معلومات جواز مقيم

كما أعلنت المنصة أيضا عن اهم الشروط المتعلقة بالخدمة والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال النقاط الأتية :

يجب أن يكون الكفيل علي قيد الحياه وغير مطلوب امنيا.

وان يكون الفرد أيضا علي قيد الحياه وغير مطلوب.

عدم وجود مخالفات مروريه تم تسجيلها.

أن يكون المستفيد داخل المملكة عند طلب الخدمه.

أن لا يتم تسجيل الفرد كهارب.

يستثني من ذلك الجواز المنتهي أو ألمتبق علي صلاحيته 6 شهور أو اقل.

التأكد من انه لم يتم التعديل في خلال 5 سنوات السابقة.

خطوات تحديث معلومات جواز سفر

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه تحديث بيانات جواز سفر الكترونيا. كما سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال الخطوات الأتية :