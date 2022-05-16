استمارة فحص طبي نور || تسجيل دخول منصة نور

استمارة فحص طبي نور، حيث تعتبر استمارة الفحص الطبي بنظام نور واحدة من الاستمارات التي يتم البحث عنها من جانب عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية من أولياء الأمور والطلبة والطالبات، حيث أعلن نظام نور عن توفير نموذج استمارة الفحص الطبي الذي تم إعدادها من جانب المنصة لجميع الطلاب المُستجدين داخل الأراضي السعودية، وذلك بغرض تسجيلهم بالمدارس المنتشرة والمتواجدة بجميع أرجاء المملكة، حيث يشترط التسجيل في المدارس أن يتم تقديم استمارة الفحص الطبي من خلال نظام نور التعليمي، وتسجيل الاستمارة المحددة لذلك الأمر، وسوف نوضح لكم طريقة طباعة استمارة فحص طبي نور.

استمارة فحص طبي نور

يمكن بكل سهولة أن يتم طباعة استمارة الفحص الطبي بغرض تقديمها من أجل التسجيل في العام الدراسي الجديد، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب الدخول لمنصة نور التعليمية من خلال الرابط الآتي: تسجيل دخول.

يتم تسجيل دخول بواسطة حساب ولي أمر الطالب عبر إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في المكان المخصص لذلك.

يجب إدراج رمز التحقق المرئي الموضح في الصورة في الحقول المخصصة لذلك.

يتطلب بعد ذلك الضغط على تبويب (تسجيل الدخول).

تحديد الاختيار لاستمارة الفحص الطبي المبدئي بواسطة بيانات الطالب المسجلة في الصفحة.

بعد ذلك يستطيع ولي الأمر تحويل الاستمارة إلى صيغة pdf.

ثم النقر على تبويب (طباعة).

بعد أن يتم طباعتها يتوفر تعبئتها بالوضع الصحي الخاص بكل طالب مستجد.

منصة نور تسجيل دخول

يستطيع جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور ومختص العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية، استخدام جميع الخدمات التعليمية التي توفرها المنصة من خلال تسجيل دخول المنصة بهذه الخطوات: