زيلينسكي: نواصل الحوار مع صندوق النقد لبحث الدعم المادي لأوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 09:28 مساءً - أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، أنه يواصل الحوار مع المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا لبحث الدعم المادي للاقتصاد الأوكراني.

وقال زيلينسكي في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "لقد ناقشنا الحاجة للدعم المادي لدعم الاقتصاد الأوكراني وصندوق النقد الدولي هو شريكنا المهم ونحن نتطلع إلى مزيد من العمل المشترك المثمر في الحفاظ على الاستقرار المالي لأوكرانيا".

ومن جانبها قالت جورجيفا في تغريدة مماثلة: "كان من الرائع التحدث مع الرئيس زيلينسكي اليوم ومناقشة الوضع الاقتصادي وأهمية الدعم المالي القوي من الشركاء الدوليين، ولا يزال الصندوق منخرطا بشكل وثيق في السياسات الاقتصادية في البلاد".

وفي سياق متصل، اجتمع وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف مع القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في كييف كريستينا كفيان، لبحث سبل حل أزمة الوقود التي تعانى منها كييف، وذلك حسبما أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية اليوم الإثنين.

وأوضح كوبراكوف -حسبما أوردت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية- أنه "تم التوصل بالفعل إلى اتفاق بين أوكرانيا وبولندا بموجب جهود أمريكية، يقضي بعدم الحاجة إلى إصدار تصاريح مرور للشاحنات التي تحمل الوقود، إلى جانب تأكيد الوزارة على استعدادها للتعاون بشكل أكبر مع الجانب الأمريكي للعمل على رفع كفاءة المعابر وخطوط السكك الحديدية على الحدود الغربية لأوكرانيا من أجل تسهيل وصول شحنات الوقود للبلاد".

وتابع الوزير الأوكراني بالقول "هدفنا الرئيسي هو دعم وتطوير المشاريع اللوجستية المشتركة وجمع الأموال اللازمة لتمويل عمليات إعادة اعمار المدن الأوكرانية ومنشآت البنية التحتية المتضررة جراء الحرب في البلاد".