مقتل شخصين وإصابة آخرين في إطلاق نار بتكساس

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 09:28 مساءً - أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الإثنين، مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين بعد تعرضهم لإطلاق نار في سوق للسلع الرخيصة والمستعملة في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

وأوضحت وسائل الإعلام الأمريكية أن امرأة وابنها قتلا في إطلاق النار، في حين يعتقد المحققون أن أحد الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى كان من بين أولئك الذين أطلقوا النار.

ولم تكشف السلطات عن المزيد من المعلومات حول سبب إطلاق النار، لكنها قالت إن جميع الأشخاص المتورطين كانوا رجالًا في العشرينيات بدا أنهم يعرفون بعضهم البعض.