محافظ بنك إنجلترا المركزى: المملكة المتحدة تواجه مخاطر كارثية

وأضاف بيلى، فى تصريحات أوردتها صحيفة "الاندبندنت" البريطانية: "أعتذر لكونى مأساويا الآن، لكن هذه قضية يصاحبها قلق كبير"، فى إشارة إلى أن أسعار القمح وحدها ارتفعت بنسبة تقل قليلاً عن 25 فى المائة فى الأسابيع الستة الماضية.
وقال محافظ البنك المركزى إن مخاوفه تستند إلى مناقشات مع المسؤولين الأوكرانيين حول قدرة منتجى الحبوب وزيت الطعام الرئيسيين على تصدير السلع، مشيرا إلى أنهم بحاجة إلى الدعم "للعمل على كيفية إخراجها من البلاد".
وأضاف: "هذا ليس مصدر قلق كبير لهذا البلد فقط، بل هناك قلق كبير بالنسبة للعالم النامى أيضا".
ونوه بيلى أن التحذير يأتى فى الوقت الذى تعيش فيه المملكة المتحدة بالفعل "وضعًا سيئًا" مع التضخم.
واختتم بيلى قائلا: "لا أشعر بالسعادة على الإطلاق حيال ما يحدث، فهذا وضع سيئ"، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل التضخم إلى أعلى 10 فى المائة فى بريطانيا فى وقت لاحق من هذا العام".
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