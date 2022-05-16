عودة حركة الملاحة الجوية فى مطار الكويت بعد توقفها بسبب سوء الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة العامة للطيران المدنى عودة حركة الملاحة الجوية فى مطار الكويت الدولى بشكل طبيعى فى تمام الساعة السادسة مساء بعد أن توقفت لمدة ساعة ونصف بسبب سوء الأحوال الجوية التى شهدتها الكويت.





وأوضح نائب المدير العام لشؤون خدمات الملاحة الجوية عماد الجلوى، فى بيان اليوم الإثنين، أنه تم إعادة جدولة مواعيد الرحلات القادمة والمغادرة. يذكر أن البلاد تتأثر حاليا بإنخفاض فى الرؤية الأفقية بسبب الغبار مصحوبة برياح نشطة السرعة قد تصل سرعتها لأكثر من 50 كيلومترا فى الساعة.

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