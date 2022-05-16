عاجل- تعيين وزيرة العمل السابقة إليزابيث بورن رئيسة لوزراء فرنسا

جدة - نرمين السيد - وذكرت ذلك قناة "فرانس 24" الإخبارية مساء اليوم الاثنين أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اختار إليزابيث بورن رئيسة للوزراء خلفا لجان كاستكس الذى قدم استقالته ظهيرة الاثنين، لتكون بذلك أول امرأة تشغل المنصب منذ ثلاثين عاما، بعد إديث كريسون التى كانت رئيسة للوزراء طيلة 12 شهرا فى عهدة الرئيس فرانسوا ميتران.
وشغلت بورن منصب وزيرة العمل فى حكومة ماكرون السابقة منذ عام 2020. قبل ذلك، كانت وزيرة النقل ثم وزيرة التحول البيئى، فى عهد ماكرون أيضا.
وكان ماكرون قد أظهر رغبته فى تعيين امرأة تكون مهتمة بالمسائل الاجتماعية وبقضايا البيئة والاقتصاد.
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