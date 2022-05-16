قسط 20,000 للمواطن والمقيم على 36 شهر وبدون ضمانات

بالتقسيط الميسر يتمكن المتقدم من الحصول على تمويل بقيمة مالية ربما تصل إلى 20,000 ريال وأيضاً دون الحاجة إلى وجود كفيل كما يتميز هذا التمويل الشخصي أيضاً به متوفر لكافة أنواع العملاء سواء المواطنين السعوديين وأيضاً المقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية ومن خلال سطورنا القليلة القادمة سوف نتعرف على تفاصيل أكثر حول هذا التمويل الشخصي.

قسط 20,000 للمواطن والمقيم عبر شركة اليسر للتمويل

شركة اليسر للتمويل أتاحت باقة متنوعة من الخدمات المالية الحديثة وأيضاً التى تم تصميمها خصيصاً من أجل مساعدة العملاء في توفير احتياجاتهم الأساسية فيستطيع السعودي من الحصول على تمويل بقيمة ربما تصل إلى 20 ألف ريال سعودي كما يستطيع الغير سعودي من الحصول على تمويل بقيمة ربما تصل إلى 10,000 ريال سعودي وبدون كفيل ولكن هناك شروط بسيطة لابد من توافرها وهي

لابد أن يكون المواطن وكذلك المقيم عمره لا يقل عن 22 عام كحد أدنى ولا يتعدى 60 عام.

لابد أيضاً أن يكون المواطن وكذلك المقيم لديه راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي كحد أدنى.

كذلك لابد أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر عند التقديم لطلب التمويل.

مزايا التمويل الشخصي عبر شركة اليسر للتمويل

يفضل العملاء دائماً الحصول على أسرع تمويل شخصي وأيضاً بقيمة مالية تتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة كما يمتاز هذا التمويل الشخصي من شركة اليسر بالعديد المزايا والتى سوف نوضحها من خلال السطور التالية