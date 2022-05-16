نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد ولماذا تم أختياره في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقرر انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا جديدا للإمارات من قبل المجلس الأعلى للاتحاد بعد وفاة شقيقه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وقد شغل الشيخ محمد بن زايد العديد من مناصب الدولة في القوات المسلحة الإماراتية إلى جانب قدرته على تخطي الأزمات والعمل على تطوير دولة الإمارات من خلال التخطيط الجديد لمستقبلها وإنشاء مشروعات مميزة للرفعة من شأن الدولة.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

من هو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تخرج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية عام 1979 بعدما تدرب على سلاح المدرعات والطيران العامودي والطيران التكتيكي وأيضا القوات المظلية، ثم بعد ذلك قام الشيخ محمد بن زايد بالانضمام إلى دورة الضباط التدريبية في إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، ومن الجدير بالذكر أنه متزوج من الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان وقد رزقه الله بتسعة مواليد أربعة منهم ذكور وخمسة إناث، وهو ابن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أول رئيس لدولة الإمارات أخا للرئيس الأسبق رحمه الله الشيخ خليفة بن زايد.

مناصب الشيخ محمد بن زايد أل نهيان

لماذا تم اختيار السيخ محمد بن زايد ؟ يمتاز الشيخ محمد بن زايد بالخلفية العسكرية الممتازة التي تؤهله ليكون رئيسا جديدا لدولة الإمارات بالإجماع، وذلك ما جعله أيضا يتولى مناصب عسكرية مختلفة حيث كان ضابطا في الحرس الأميري ثم أصبح طيار بالقوات الجوية، وتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات كما تولى رئاسة مجلس أبو ظبي للتعليم، وقد قدم الكثير من التطورات وشغل مناصب سياسية مختلفة إلى أن أصبح رئيس لدولة الإمارات العربية في يوم 14 مايو لعام 2022م.

الشيخ محمد بن زايد رئيسا جديدا للإمارات

نجد تولي الشيخ محمد بن زايد رئاسة دولة الإمارات من القرارات الصائبة إذ أنه ساهم في تطوير القوات المسلحة الإماراتية كما قدم العديد من الخدمات للدولة، كما ساهم في مكافحة العديد من الأمراض المعدية للنهوض بالدولة مثل الملاريا وقدم الكثير من التبرعات المالية التي وصل حجمها 235 مليون دولار منها 167 مليون دولار لمكافحة مرض شلل الأطفال، ونجده قدم تبرع 50 مليون جنية للتبرع لمعهد الأورام عام 2019 بعدما تعرض لخسائر ناتجة من الحادث الإرهابي ولهذا فقد لقبه المصريين بصاحب أسرع رد فعل إنساني، ولديه العديد من الأوسمة نظرا لمجهوداته الكبيرة في الدولة فقد حاز وسام تحرير الكويت عام 1994، ووسام الاستحقاق العسكري لنفس العام، إلى جانب وسام الاستحقاق الفدرالي من وزير الخارجية الألماني عام 2008م.