أسماء المقبولين في الحج hajj.om والذي تقدم إليه الآلاف من أبناء الشعب في سلطنة عمان عبر رابط الحجز الإلكتروني الذي أعلنت عنه وقامت بتفعيله وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالسلطنة، وقد تم الإعلان عن موعد بداية التسجيل الإلكتروني وأمد التسجيل، وأعلنت الوزارة انتهاء التسجيل الإلكتروني لاستقبال الطلبات والذي بلغ أكثر من 20 ألف طلب.

أسماء المقبولين في الحج hajj.om الاستعلام عن طلبات الحجز الإلكتروني 1443 بالرقم المدني

قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالسلطنة عن إغلاق باب التسجيل الإلكتروني لاستقبال طلبات الحج هذ العام، وذلك في يوم السبت الماضي ليبلغ إجمالي طلبات التسجيل الإلكتروني 23 ألف و474 طلب من العمانيين و20.45 طلب من المقيمين من غير الجنسية العمانية، وكان الخميس الماضي موعد التسجيل النهائي للطلبات حتى تم إغلاق البوابة الإلكترونية لاستقبال الطلبات في مساء الخميس.

بداية تسجيل الحج آخر أمد لتسجيل الحج 9 مايو 2022 – الثامن من شوال 1443. 14 مايو 2022 – الثالث عشر من شوال 1443.

السماح بالحج عبر وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية

قامت المملكة العربية لسعودية بعد السيطرة على أعداد الإصابات في المملكة وخارجها بفيروس كورونا بالسماح بالسفر بشروط أخف من وإلى المملكة، ويكون من أشهر زيارات المملكة هي الحج والعمرة والتي تتطلع عليها جميع شعوب المسلمين في جميع أنحاء العالم، وسمحت المملكة بنسب محددة للدول لإرسال البعثات للحج، وكان نصيب سلطنة عمان أن يتم إرسال 45% من الأعداد المقبولة بأعوام مضت، مع الاشتراط أن يتم الالتزام بإجراءات المملكة الصحية والأمنية والتقيد بالحصول على اللقاحات اللازمة، المعتمدة بالمملكة، وقد قامت وزارة الأوقاف والشؤن الإسلامية بالسلطنة بالإعلان عن شروط القبول بالحج 1443.

أرقام طلبات الحج في سلطنة عمان

بلغ إجمالي عدد طلبات المُقدَّمة لأداء مناسك الحج لموسم 1443 هـ عبر النظام الإلكتروني 23 ألفًا و474 طلبًا(21 ألفًا و429 طلبًا من العُمانيين و2045 طلبًا من المُقيمين في سلطنة عُمان).

وسجّلت محافظة الداخلية أعلى رقم من المسجلين بـ4008 أشخاص،

فيما سجّلت محافظة مسندم أقل رقم بـ191 شخصًا.

وتوزعت طلبات الحجاج بحسب الجنس (14 ألفًا و37 طلبًا للذكور بنسبة 8ر59 بالمائة – و9 آلاف و437 للإناث بنسبة 2ر40 بالمائة).

وتكون حصة سلطنة عُمان هذا العام تبلغ (6338) حاجًا منها 5956 للعمانيين و200 للمقيمين.