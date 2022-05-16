الرئيس الصومالى المنتخب: ملف الأمن على رأس أولويات الحكومة

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، ان ذلك جاء خلال لقاء الرئيس المنتخب، مع قائد الشرطة الصومالية اللواء عبدى حسن محمد (حجار)، وقائد الجيش الصومالى العميد أدوا يوسف راغى، حيث استمع إلى تقرير مفصل حول الأمن العام فى البلاد وخطط الفترة الانتقالية.

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