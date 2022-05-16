ولى العهد السعودى يقدم واجب العزاء والمواساة فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد

جدة - نرمين السيد - قدم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد السعودى ونائب رئيس مجلس الوزراء، بعد وصوله اليوم الإثنين، لدولة الإمارات العربية المتحدة واجب العزاء والمواساة فى وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وذلك بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.





وأكدت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه كان فى استقبال سمو ولى العهد، بمطار الرئاسة فى أبوظبى، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أعرب سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عن جزيل شكره وتقديره لسمو ولى العهد على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها فى مصابهم.

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