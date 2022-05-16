بورتوريكو توقف البحث عن ناجين فى حادث غرق قارب مهاجرين

جدة - نرمين السيد - أعلنت قوات خفر السواحل فى بورتوريكو "إقليم فى الولايات المتحدة"، اليوم الإثنين، وقف عمليات البحث عن ناجين فى حادث انقلاب قارب مهاجرين قبالة سواحل البلاد الغربية قبل أيام.





وأعربت سلطات خفر السواحل- فى بيان، نقلته شبكة "إيه بى سى" الأمريكية- عن تعازيها لأسر وأصدقاء الضحايا البالغ عددهم 11 قتيلا، مؤكدة أن الفرق بذلت قصارى جهدها، لضمان إنقاذ أى ناجين آخرين على قيد الحياة. وبدأت جهود الإنقاذ، الخميس الماضى، بعدما حددت طائرة تابعة لسلطات الجمارك والحماية الحدودية الأمريكية موقع القارب خلال قيامها بدورية، وأنقذت السلطات 38 شخصا فيما يقدر إجمالى ركاب القارب بحوالى 75 شخصا.

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