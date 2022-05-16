غدا.. الأمير تشارلز وزوجته كاميلا يزوران كندا

جدة - نرمين السيد - يبدأ ولى عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز، وزوجته كاميلا، فى جولة تستغرق ثلاثة أيام فى كندا هذا الأسبوع، لتمثيل الملكة، وسط تزايد الشكوك تجاه العائلة المالكة البريطانية.





وذكر قصر كلارنس هاوس، المقر الرسمى للزوجين فى لندن- فى بيان، اليوم- أن أمير ويلز ودوقة كورنوال سيتوقفان عند سانت جونز وأوتاوا ومنطقة يلونايف، خلال الزيارة التى ستسلط الضوء على التعلم من الشعوب الأصلية فى كندا، بالإضافة إلى التركيز على العمل مع الشركات، للعثور على طريقة أكثر استدامة للعيش مع ظاهرة الاحتباس الحرارى.

تأتى زيارة ولى عهد المملكة المتحدة إلى كندا كجزء من سلسلة من كبار أفراد العائلة المالكة إلى بعض دول الكومنولث الـ 14 خارج المملكة المتحدة.

والزيارة التى تبدأ الثلاثاء هى الزيارة التاسعة عشرة إلى كندا للأمير تشارلز والخامسة لكاميلا.

ويقول كل من مؤيدى النظام الملكى ومنتقديه إن الزيارة ستكون اختبارا لقدرة تشارلز على كسب الرأى العام الكندى فى وقت يتزايد فيه التدقيق فى النظام الملكى.

وأظهر استطلاع على الإنترنت أجرته مؤسسة "أنجوس ريد" فى أواخر شهر أبريل الماضى، وشمل عينة تمثيلية من 1607 بالغين كنديين أن ما يزيد قليلا على النصف- 51 فى المائة- شعروا أنه لا ينبغى للبلاد أن تظل ملكية فى الأجيال القادمة، مقارنة بـ 26 فى المائة ممن اعتقدوا أنه ينبغى أن تبقى تحت التاج الملكى.

وبينما كان لا يزال ينظر إلى الملكة بشكل إيجابى من قبل غالبية المستجيبين الكنديين، رأى 29 فى المائة فقط تشارلز بهذه الطريقة، وأيد 34 فى المائة فقط الحفاظ على ملكية دستورية تحت حكمه.